Toti lascia Forza Italia | Noi non ci rassegniamo | anzi | con entusiasmo partiremo

Fonte : blogo

(Di giovedì 1 agosto 2019) "Mi pare che ci siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo. Semmai èche esce da se stessa... Buona fortuna a tutti!". Con queste parole Giovanniha annunciato il suo addio aal termine del 'tavolo delle regole', incontro che sarebbe dovuto servire a riorganizzare FI.Il partito non ha voluto seguire il suo progetto di rilancio, che prevedeva l'innovazione rappresentata da primarie aperte: "Non si ha intenzione di cambiare alcunché, dunque, credo che questa avventura, cominciata il 19 di giugno per provare a cambiare qualcosa, onestamente finisca qua. Buona fortuna a tutti..."Attraverso Facebook ha ribadito la sua intenzione: "Peccato! Accettando l'incarico da coordinatore il 19 giugno avevo creduto che davvero fosse possibile cambiare, che davveropotesse rinascere da se stessa. Non mi ero mai tanto sbagliato: nonostante il ...

