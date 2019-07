Arriva il trailer di Us+Them di Roger Waters | presto in anteprima al Festival del Cinema

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Ildidianticipa il ritorno dei Pink Floyd a Venezia dopo 30 anni. Potrebbe essere questa la chiave di lettura per molti sognatori e fan del gruppo di Wish You Were Here, che tornerà a far sentire la propria musica attraverso il film concerto che il suo ex bassista porterà inaldeldi Venezia ma fuori concorso. La prima, in Italia, è attesa per il 7 ottobre e con spettacoli che si prolungheranno per i due giorni a seguire, secondo come ha voluto la distribuzione affidata a Nexo Digital, con la proiezione della pellicola in 60 paesi in circa 2500 sale. Ilraccoglie tutti i messaggi che l'artista ha voluto inserire nei concerti che ha tenuto nella scorsa annata per il supporto del suo ultimo album e che ha portato anche in Italia, con date organizzate nei palasport ma anche in arene all'aperto nell'estate 2018. ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Arriva il trailer di Us+Them di #RogerWaters, presto in anteprima al Festival del Cinema di Venezia - OptiMagazine : Arriva il trailer di Us+Them di #RogerWaters, presto in anteprima al Festival del Cinema di Venezia… - NerdworldI : The Surge 2: Arriva il nuovo trailer da Jerico City -