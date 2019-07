Fortnite Stagione 10 | Epic Games pubblica una nuova immagine

La prima immagine della Stagione 10 di Fortnite tra il ritorno di Magazzino Muffito e viaggi temporali : La Fortnite World Cup non è stata semplicemente l'occasione per decretare i migliori giocatori del battle royale di Epic Games ma come promesso alla fine dell'evento è stata mostrata la prima immagine teaser dedicata alla Stagione 10.Ovviamente una sola immagine non ci permette di avere delle indicazioni precise sulla Stagione ma sicuramente alimenta non poche speculazioni da parte degli appassionati, che stanno cercando di capire quali ...

Fortnite Stagione 10 vedrà il ritorno di una location amata dai fan? : La Fortnite World Cup 2019 si è conclusa nella giornata di ieri, con il trionfo del sedicenne Bugha che si è portato a casa una prima moneta da ben tre milioni di dollari (sebbene gli accordi preventivi prevedessero una divisione del montepremi in questione con il team statunitense The Sentinels, si cui il giocatore fa parte, ndr). Un evento che ovviamente ha attirato le attenzioni di un pubblico foltissimo, con centinaia di migliaia di utenti ...

Fortnite : la misteriosa sfera luminosa potrebbe essere protagonista della stagione 10 : Potete amarlo oppure odiarlo, tuttavia Fortnite è senza dubbio uno dei titoli più famosi, questo anche grazie ad una Epic Games che non perde occasione di inserire eventi a tema con cui far divertire i giocatori.A tal proposito, l'evento Final Showdown è iniziato qualche giorno fa ed ha visto una sanguinosa battaglia tra un mostro con occhio solo ed un gigantesco robot. Ad un certo punto della battaglia, il robot è riuscito ad infliggere un duro ...

Le novità di Fortnite Stagione 10 al 17 luglio : i robot pronti a combattere? : Non manca poi molto al debutto di Fortnite Stagione 10 e di quella che speriamo sia una vera e propria valanga di novità per lo shooter costruttivo a marchio Epic Games. Come annunciato dalla compagnia di sviluppo americana, la prossima season del gioco partirà infatti il primo agosto. E dovrà coinvolgere i giocatori su un po' tutte le piattaforme - che siano personal computer, console o dispositivi mobile - con contenuti mai visti prima, oltre ...

Fortnite Stagione 10 : data - quando inizia e durata. Le anticipazioni : Fortnite stagione 10: data, quando inizia e durata. Le anticipazioni Cresce l’attesa per l’inizio della stagione 10 di Fortnite: dall’11 luglio 2019 comincerà la settimana 10, quella conclusiva in pratica, della stagione 9. Poi bisognerà aspettare ancora visto l’appuntamento con la Fortnite World Cup a fine mese. Fortnite 9.20: novità aggiornamento giugno 2019, cosa cambia quando finisce la stagione 9 Dunque, la stagione 9 si avvia ...

Tutto pronto per Fortnite Stagione 10 - ecco quando inizia e quanto dura : Si scrive Fortnite Stagione 10, si legge evoluzione. Quella della Battaglia Reale più giocata di sempre, che da ben nove season impazza su un po' tutte le piattaforme disponibili sul mercato, vale a dire PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile - sia iOS che Android. Con lo shooter online interessato dalle Sfide della Settimana 10 della Stagione 9, gli sviluppatori di Epic Games guardano allora al futuro, ...

Settimana 10 di Fortnite Stagione 9 : ecco tutte le nuove Sfide in arrivo : La Battaglia Reale di Fortnite Stagione 9 è ormai entrata pienamente nel vivo. Anzi, addirittura si è avviata verso le sue battute finali. Le stesse che gli sviluppatori di Epic Games puntano a rendere indimenticabili per tutti quei videogiocatori quotidianamente impegnati sui server del loro shooter costruttivo online. Questo perché, mentre il Sottosopra di Stranger Things 3 ha invaso la grande isola di gioco, allo stesso tempo continuano a ...

La Stagione 2 di Apex Legends non conquista Twitch : persa la sfida con Fortnite? : La Stagione 2 di Apex Legends è finalmente entrata nel vivo lo scorso 2 luglio, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per la gioia di quanti non vedevano l'ora di abbracciare tutte le novità promesse all'E3 2019 di Los Angeles dagli sviluppatori di Respawn Entertainment e dal pubisher Electronic Arts. La Battle Royale dagli stessi autori di Titanfall e del futuro Star Wars Jedi Fallen Order - in uscita a novembre - si è infatti ravvivata con molti ...

Doggus in Fortnite Stagione 9 : tutta la verità sul misterioso robot gigante : Le novità in Fortnite Stagione 9 paiono non volersi arrestare. Neppure ora che si avvia verso la sua conclusione, e dopo aver già introdotto diversi cambiamenti nell'economia di gioco della Battaglia Reale a marchio Epic Games. Quella che, giocatissima su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e addirittura su dispositivi mobile - per altro con piena compatibilità al cross-play -, ha assistito nelle ultime ore ad un nuovo ...

Fortnite : alcuni leak lasciano supporre che la stagione 9 finirà con un epico scontro con un mostro : La stagione 9 di Fortnite si sta ormai avviando alla sua conclusione e come da tradizione, presto assisteremo ad una nuova evoluzione della "trama" che ruota attorno al titolo Epic games.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la stagione 9 ha visto una mostruosa creatura portare la devastazione a Picco Polare, la creatura è tornata poi nelle profondità degli abissi per dirigersi alle estremità della mappa. Ma molto probabilmente i giocatori ...

Ripartono i leak di Fortnite Stagione 9 : ecco le Sfide della Settimana 8 : Continuano senza sosta i match online di Fortnite Stagione 9. Quelli che fanno naturalmente rima con Battaglia Reale, la modalità più giocata dagli appassionati dello shooter costruttivo di casa Epic Games, e che, come da tradizione vengono animati (anche) da diverse Sfide costantemente rinnovate dal team di sviluppo. Al netto degli scontri con gli avversari, Fortnite mette infatti sul piatto anche tutta una serie di challenge che chiedono ai ...

Fortnite : la Stagione 10 costringerà i giocatori ad aggiornare la scheda video : E' prassi che Stagione dopo Stagione gli sviluppatori di Fortnite aggiungano nuovi elementi grafici e nuove meccaniche, e nemmeno la Stagione 10 farà eccezione.In particolare,riporta Dexerto, l'attesa Stagione 10 del battle royale più famoso potrebbe spingere moltissimi utenti ad una rinfrescata alla GPU. Il pericolo riguarda dunque i giocatori PC, i quali potrebbero essere invitati ad aggiornare la propria configurazione in vista di alcuni ...