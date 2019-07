Opere pubbliche | nel 2018 bandi oltre 100 milioni

In Italia 647 Opere pubbliche incompiute : costate 4 miliardi per finirle ne servirebbero altri 1 - 5 : Sono 647 le opere pubbliche mai concluse nel nostro Paese. I ritardi e le modifiche sono costati alla collettività circa 4 miliardi di euro pari a 166 euro per ogni famiglia Italiana. Da Nord a Sud le opere della vergogna sono autostrade che non portano da nessuna parte, ferrovie senza binari, dighe inutilizzate, ma anche scuole elementari e medie, residenze per anziani e impianti di depurazione. La ricaduta sui cittadini e sui lavoratori che si ...