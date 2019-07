Milano Un nuovo bando per due negozi in Galleria

We Playground together – Inaugurato a Milano il nuovo progetto di integrazione sociale di Danilo Gallinari : We Playground together: inaugurati oggi il Playground di viale Sarca ed il campo da calcio a 5, il progetto di integrazione sociale attraverso lo sport di Danilo Gallinari replica per il secondo anno Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la riqualificazione del Playground del Parco Vittorio Formentano, conosciuto dai milanesi come Parco Marinai d’Italia, Danilo Gallinari, noto cestista NBA, è tornato a Milano con WE Playground ...

Apre il nuovo bar robotico con vista duomo (di Milano) : Apre il nuovo bar robotico con vista duomo (di Milano)Apre il nuovo bar robotico con vista duomo (di Milano)Apre il nuovo bar robotico con vista duomo (di Milano)Apre il nuovo bar robotico con vista duomo (di Milano)Apre il nuovo bar robotico con vista duomo (di Milano)Apre il nuovo bar robotico con vista duomo (di Milano)Apre il nuovo bar robotico con vista duomo (di Milano)Apre il nuovo bar robotico con vista duomo (di Milano)Apre il nuovo bar ...

Basket - nuovo colpo di mercato per Milano : Aaron White sigla un biennale con l’Olimpia - arriva la nuova ala : nuovo colpo di mercato per l’Olimpia Milano che continua la propria campagna acquisti, la squadra meneghina vuole rafforzarsi per essere competitiva in Eurolega e riconquistare lo scudetto. Aaron White, ala statunitense in uscita dallo Zalgiris Kaunas, ha siglato un biennale con i biancorossi che colmano così il vuoto lasciato da Mindaugas Kuzminskas. Si tratta di un giocatore molto atletico, con delle ottime doti difensive e che punta ...

Milano : Stefanel lascia la Galleria - nuovo bando del Comune per gli spazi : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Stefanel lascia la Galleria Vittorio Emanuele a Milano e il Comune, fa sapere una nota, ha pronto un nuovo bando per assegnare i negozi. Il gruppo dell’abbigliamento, per cui il Tribunale di Venezia ha dichiarato qualche giorno fa lo stato d’insolvenza, occupa attualmente due unità commerciali di Piazza Duomo 21, per un totale di 568 metri quadrati, che saranno suddivisi in due ...

Milano : Stefanel lascia la Galleria - nuovo bando del Comune per gli spazi (3) : (AdnKronos) – Più in generale, l’aggiudicazione degli spazi avverrà attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la presentazione di un’offerta tecnica (punteggio massimo 60 punti) e di un’offerta economica (massimo 40 punti). Otterranno le valutazioni più alte i progetti commerciali di abbigliamento, design, profumeria di lusso, arte, antiquariato che dimostrino di essere legate ...

Milano : Stefanel lascia la Galleria - nuovo bando del Comune per gli spazi (2) : (AdnKronos) – Per i due lotti (uno da 95 metri quadrati e l’altro da due vetrine e 473 metri quadrati) ci saranno due gare separate. Il canone annuo a base d’asta, calcolato dalle ultime stime dell’Agenzia delle Entrate riferito ai negozi del braccio principale della Galleria, sarà di 1.850 euro a metro quadrato. Per il secondo lotto, spiega ancora il Comune di Milano, è prevista la possibilità di collegare gli ...

Crosetti : “Sul nuovo impianto multifunzionale di Milano - se ti schieri - o sei vecchio o sei cinico” : Lungo commento sullo stadio di Milano di Maurizio Crosetti su Repubblica che coglie il centro del dibattito sugli impianti in Italia dove manca una regolamentazione generale e unica. Però in Italia ognuno si fa, o non si fa, lo stadio che vuole. Manca un’idea condivisa. I privati e i club investono, propongono e aspettano. San Siro si butterà giù in pochi colpi e non mancano le diverse fazioni di conservatori e innovatori che si danno ...

Inter e Milan hanno presentato un “progetto di fattibilità” per il nuovo stadio di Milano : Avrà circa 60mila posti e verrà realizzato nell'area di San Siro all'Interno di un più ampio nuovo distretto urbano: ora però serve l'approvazione del Comune

Milano. Gare d’appalto : fornitori regionali aderiranno al nuovo Patto di integrità : Lealtà, trasparenza e correttezza, oltre all’impegno a non offrire, accettare o chiedere somme di denaro o altre ricompense, vantaggi e

Milano - il nuovo risiko del potere. Le mosse di Sala - i piani della Lega : La Milano che cresce è nelle mire dei nuovi poteri politici. È?già iniziato l’“assedio” alle grandi società che producono importanti fatturati e che da sempre rappresentano un crocevia di...

De Magistris a Palazzo Marino da Sala : «Pronto nuovo patto Napoli-Milano» : «Questa mattina ho avuto un cordiale e proficuo incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala presso il suo ufficio al Comune. Abbiamo discusso lungamente di iniziative congiunte,...

Anche Trenord ha aderito al nuovo sistema di biglietti per il trasporto pubblico nella città metropolitana di Milano e in provincia di Monza e Brianza : Anche Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, ha aderito al nuovo sistema di biglietti per il trasporto pubblico nella città metropolitana di Milano e in provincia di Monza e Brianza. Dal 15 luglio, quando entrerà in

Juve punta sul merchandising : aperto il nuovo negozio a Milano : Juventus store Milano – La Juventus punta sul merchandising e inaugura un nuovo store a Milano, in Corso Matteotti 8. Presente alla nuova apertura il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci, che ha parlato del nuovo punto vendita bianconero, sottolineando alcune peculiarità. A cominciare dal tipo di gestione del punto vendita, che essendo gestito direttamente non […] L'articolo Juve punta sul merchandising: aperto il nuovo negozio a ...

La Juve punta sul merchandising : aperto il nuovo negozio a Milano : Juventus store Milano – La Juventus punta sul merchandising e inaugura un nuovo store a Milano, in Corso Matteotti 8. Presente alla nuova apertura il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci, che ha parlato del nuovo punto vendita bianconero, sottolineando alcune peculiarità. A cominciare dal tipo di gestione del punto vendita, che essendo gestito direttamente non […] L'articolo La Juve punta sul merchandising: aperto il nuovo negozio a ...