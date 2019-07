Ieri sera Assemblea cittadina di Forza Italia a Scicli

Lorenzo - sub di 19 anni - muore durante un'immersione. Era scomparso Ieri sera : Un giovane sub di 19 anni, Lorenzo Igliozzi, è stato trovato morto in mare, al Lido di Latina, tra Foce Verde e Torre Astura. Lorenzo era scomparso da ieri sera, quando era...

**Governo : Ieri sera incontro Conte-Locatelli - poi nome al Colle** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri in tarda serata ha incontrato la parlamentare della Lega Alessandra Locatelli, con la quale ha avuto un lungo e approfondito colloquio. L’incontro è servito al premier a fare una propria valutazione, necessaria per poter poi proporre il nome di Locatelli come ministro della Famiglia al Capo dello Stato. L'articolo **Governo: ieri sera ...

Alitalia : Di Maio - Ieri sera ho visto Toto - in arrivo proposta Atlantia : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – ieri sera ho incontrato Toto, mi dicono ci sia una proposta in arrivo di Atlantia. Io su Atlantia non ho pregiudizi, ma nessuno si deve mettere in testa che sulla revoca delle concessioni ad Autostrade si torna indietro”. Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook, ricordando “i 40 e passa morti del ponte Morandi” di Genova. L'articolo Alitalia: Di Maio, ...

Maltempo - la grandine enorme di Ieri sera ha devastato le risaie di Vercelli [FOTO] : L’intensa grandinata che ha colpito ieri sera Vercelli e la bassa Vercellese ha provocato diversi danni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti, allagamenti di scantinati, ascensori bloccati e pali divelti. A Vercelli, dove era in corso la Notte Bianca in occasione dei saldi, un sottopasso è stato chiuso per allagamenti. Diversi i casi di parabrezza danneggiati dai chicchi di grandine. Gli interventi ...

Chi ha cantato l’inno Ieri sera forse dimentica che le Universiadi sono finanziate con fondi regionali : ieri ho assistito alla cerimonia di inaugurazione della 30ª edizione dell’Universiade di Napoli 2019 in uno stadio San Paolo lucente e rimesso a nuovo che doveva essere la sede di uno spettacolo di sport per rilanciare, per l’ennesima volta, l’immagine della città di Napoli nel mondo. Oltre 4000 atleti provenienti da tutto il pianeta hanno sfilato sulla pista di atletica dello stadio accompagnati dagli applausi e dai fischi degli spettatori ...

Techetechetè/ Massimo RanIeri protagonista della serata : lo "scugnizzo" della TV : Techetechetè, stasera in onda una monografia interamente dedicata a Massimo Ranieri, ecco le anticipazioni e tutte le info utili.

Arrestati i due scafisti dello sbarco di Ieri sera a Pozzallo : La Polizia ha arrestato i due presunti scafisti tunisini che hanno condotto la piccola barca in legno con 40 persone originarie del centro Africa

Sea Watch non si ferma all’Alt italiano - potrebbe sbarcare in serata - i carabinIeri pronti ad intervenire : La Sea Watch potrebbe sbarcare in serata, si trova in questo momento davanti il porto di Lampedusa. Nonostante l’alt della Guardia di Finanza la Sea Watch ha proseguito. I carabinieri sono pronti ad intervenire La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che … Continue reading Sea Watch non si ferma all’Alt italiano, potrebbe sbarcare ...

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : Diletta Leotta - Barbara D’Urso e Bobo VIeri stasera su Rai 2 : Nuovo appuntamento con lo show condotto dal giornalista Enrico Lucci. Gli sfidanti di stasera saranno Diletta Leotta, Barbara D’Urso e Bobo Vieri.

Sea Watch davanti Lampedusa : carabinIeri sul molo - attracco in serata. Salvini : «Atto ostile» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con...

