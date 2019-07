La ragazza di buone letture che portò l' eleganza al cinema

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Cinzia Romani L'attrice morta a 85 anni. Nipote di Papini, debuttò giovanissima con Emmer, poi la popolarità con la tv Un'altradel secolo scorso, brava, bella e discreta come soltanto le grandi attrici delitaliano che fu e non tornerà, è morta, l'altro giorno, a Firenze, lasciando il marito, lo scrittore Raffaele La Capria, in una desolazione senza parole. Mezzo secolo li aveva uniti in matrimonio, lei fiorentina classe 1934, un po' altera dati i natali spiritualmente nobili suo padre, Barna, era scrittore e il nonno materno, Giovanni Papini, scrittore e filosofo tra i più acuti del Novecento, le finanziò gli studi artistici e lui napoletano, a modo suo anch'egli schivo, in specie quando lo chiamano «Dudù». Due assi, nei rispettivi campi, arati con alta professionalità e talento vero, senza mai un grido, un pettegolezzo, una parola fuori posto. Giusto quando ...

