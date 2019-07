Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali e il video contro gli haters : «Il cul* grosso non aumenta il buco nell’ozono» : Con un video dal suo account Instagram Valentina Vignali, una delle protagoniste del Grande Fratello 2019 ha risposto agli haters che l’accusavano di usare photoshop per modificare le sue foto. Con la partecipazione al reality infatti la Vignali, come succede a molti concorrenti, ha messo su del peso perso grazie a una dieta che ha dato ottimi risultati. Gli scatti postati che testimoniavano il dimagrimento però non hanno convinto alcuni ...

Lorenzo Battistello - l’ex concorrente del primo Grande Fratello rivela : “Mi hanno tolto un tumore maligno” : “Otto mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, otto mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, otto mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’inizio”. A rivelarlo in un post su Instagram è Lorenzo Battistello, concorrente della prima edizione del Grande Fratello assieme a Pietro Taricone, Rocco Casalino e Marina La Rosa. Lui, divenuto popolare diciannove anni fa come “il cuoco” del primo ...

Mediaset - Loredana Lecciso verso il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini : Su Dagospia si leggono le anticipazioni di Oggi sul Grande Fratello Vip. A Cologno Monzese si sussurra che, tra i possibili concorrenti, figuri Loredana Lecciso, 46. Si dice anche che l’ex (?) compagna di Al Bano non abbia però ancora sciolto le riserve. Cosa aspetta? Per ora non è noto. Intanto se

Mediaset - Adriana Volpe si vendica con la Rai : in pole position per il Grande Fratello : Secondo il sito TvBlog, per la quarta edizione del Grande Fratello Vip – la prima senza Ilary Blasi – avrebbero sostenuto il provino la modella Fernanda Lessa, la soubrette Claudia Galanti, la ballerina Matilde Brandi e il cantante Scialpi. Ma si parla pure di Ilona Staller, alias Cicciolina, Loreda

Grande Fratello - la prima volta di Taylor Mega : "A 14 anni in auto. Lui ben dotato - e...". Sesso senza censure : La prima volta di Taylor Mega non poteva che essere trasgressiva. L'esplosiva influencer di Instagram, diventata famosa presso il Grande pubblico per la sua partecipazione-lampo al Grande Fratello pochi mesi fa e, prima ancora, per un'altrettanto breve storia con Flavio Briatore, ha confessato ai su