Fattura elettronica | oggi scade il bollo sul secondo trimestre 2019

Fattura elettronica differita : possibile la retrodatazione per la data delle operazioni : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 17 giugno 2019 la Circolare n° 14/E denominata "Chiarimenti in tema di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di Fatturazione elettronica". Tale circolare, di ben 46 pagine, è stata oggetto di approfondito studio e meditazione dalle principali associazioni di categoria e dei singoli addetti ai lavori della materia fiscale e tributaria. A un mese esatto ...

Fattura elettronica 2019 : versamento secondo trimestre in scadenza : Fattura elettronica 2019: versamento secondo trimestre in scadenza Tra le scadenze fiscali di questo mese spicca anche quella relativa al versamento del bollo sulla Fattura elettronica 2019 riguardante il secondo trimestre, ovvero il periodo che intercorre tra il mese di aprile e quello di giugno. Andiamo quindi a vedere la data della scadenza relativa all’adempimento in base a quanto disposto dalla nuova normativa in vigore dal 1° gennaio ...

Fattura elettronica : Sistema Otello non obbligatorio per le variazioni in diminuzione : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Risoluzione n°65 del 10 luglio 2019. Con questo provvedimento l'amministrazione finanziaria provvede importanti chiarimenti sulle note di variazione della Fattura Elettronica e sul corretto utilizzo del Sistema operativo Otello 2.0 dell'Agenzia delle Dogane utilizzato dagli addetti ai lavori per la trasmissione delle note stesse. Il faro dell'attenzione dell'amministrazione ...

Lotta all’evasione - la Fattura elettronica spinge il gettito extra : 4 miliardi nel 2019 : Quattro miliardi in più di Iva a fine anno con la fatturazione elettronica. Sono in molti sia al Mef sia nell’amministrazione finanziaria a essere convinti che si tratti di...

Fatturazione elettronica - l’intreccio gettito-obblighi : I numeri sul maggior gettito fiscale derivante dall’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica, ancorché parziali, raccontano di un risultato che sembra andare oltre ogni previsione. Vedremo quel che accadrà a...

La Fattura elettronica si rinnova a luglio : le novità da conoscere : novità sul fronte della fattura elettronica. Dal primo luglio è finito il periodo di sospensione per le sanzioni relative ai ritardi nel nuovo sistema di fatturazione. Con la fine del periodo transitorio è quindi ora pienamente operativo l’obbligo di invio della fattura digitale per oltre 3,2 milioni di contribuenti italiani, che adesso dovranno stare attenti a non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, tra il 90 e il 180% dell’Iva ...

Sciopero benzinai 17 luglio 2019 per Fattura elettronica : orari protesta : Sciopero benzinai 17 luglio 2019 per fattura elettronica: orari protesta Sciopero generale indetto dalla Federazione autonoma italiana benzinai per mercoledì 17 luglio 2019. Motivo della protesta che impedirà di rifornirsi di carburante per tutto il giorno l’entrata in vigore delle nuove modalità di trasmissione degli introiti. Sciopero benzinai contro i registratori di cassa digitali “L’entrata in vigore della comunicazione ...

Fatturazione elettronica - novità da oggi/ Agenzia Entrate : data emissione e sanzioni : Fatturazione elettronica, cosa cambia da oggi 1 luglio: tutte le novità introdotte dall'Agenzia delle Entrate dopo i primi sei mesi.

Fattura elettronica : nuove istruzioni AdE su deleghe e corrispettivi telematici : Con la Risoluzione n°62 l'Agenzia delle Entrate ha fornito a tutti i professionisti ed intermediari abilitati ulteriori chiarimenti sulle deleghe che questi ultimi devono richiedere per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica nonché per i servizi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Questo anche in vista delle novità che entreranno pienamente in vigore dal prossimo 1 luglio. La dead line del 21 dicembre Una ...

Fattura elettronica - la guida alle novità : Giovedì 27 giugno «Il Sole 24 Ore» presenta in edicola la guida «E-Fattura - come funziona e come cambierà la Fattura elettronica»:?un allegato di 16 pagine che fa il...

Doppia data Fattura elettronica 2019 da luglio : come potrebbe cambiare : Doppia data fattura elettronica 2019 da luglio: come potrebbe cambiare Arrivano novità sulla fattura elettronica direttamente dall’Agenzia delle Entrate: dal primo luglio 2019 dovrebbe scattare la “Doppia” data; l’aggiornamento è avvenuto con la circolare 14/E dell’AdE. fattura elettronica: dal primo luglio scatta la Doppia data Dunque, dal prossimo primo di luglio dovrebbe scattare un’importante novità per quanto riguarda la ...

Fattura elettronica per prestazioni sanitarie - la nuova circolare dell’Agenzia : Fattura elettronica per prestazioni sanitarie, la nuova circolare dell’Agenzia Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla Fattura elettronica, e in particolare sulla data di validità, sulle spese sanitarie miste e sull’imposta di bollo. Le indicazioni riguardano diversi punti interrogativi sulla e-Fattura inviata tramite Sistema di Interscambio: da chi la deve emettere a cosa va ...

Fattura elettronica : nuova finestra per l'adesione alla consultazione online dal 1 luglio : Il 1 luglio rischia di diventare una data fondamentale nel calendario fiscale italiano. Infatti, a partire da quella data i contribuenti italiani pagheranno meno interessi di mora sulle cartelle esattoriali pagate in ritardo. Ma il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n°164664 del 30 maggio 2019, ha esteso i termini per aderire al servizio di consultazione online delle fatture elettroniche. Le motivazioni alla base del ...