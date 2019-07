Atac | su Metro B nessun guasto | solo azionamento improprio arresto

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Roma – Non e’ stato unma un probabiledel pulsante dia provocare il blocco di una scala mobile alla stazione Eur Magliana, di cui a notizie di stampa. I tecnici, intervenuti immediatamente, non hanno riscontrato malfunzionamenti e l’impianto e’ tornato regolarmente in funzione. Il personaleha subito soccorso un passeggero caduto dopo il blocco dell’impianto e rimasto lievemente ferito. Cosi’ in un comunicato. L'articolo: suproviene da RomaDailyNews.

