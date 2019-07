Alleanza con M5s sì o no? Franceschini riapre il vaso di Pandora nel Pd

Franceschini apre a un’Alleanza con il M5s. Ma Di Maio lo gela : “Nulla a che fare col Pd” : Dario Franceschini, esponente di spicco del Pd, apre alla possibilità di un'alleanza tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Ma viene subito gelato dal capo politico pentastellato, Luigi Di Maio: "Non vogliamo avere nulla a che fare" con loro. Le parole dell'ex ministro della Cultura suscitano la rivolta nell'ala renziana del Pd, che si schiera apertamente contro Franceschini.Continua a leggere

Matteo Renzi : " L'idea di un'Alleanza con i Cinque Stelle non è un colpo di genio : è un colpo di sole" : "Qualcuno dei nostri forse vorrebbe provarci davvero. Ma L'idea di un'alleanza con i Cinque Stelle non è un colpo di genio: è un colpo di sole". Matteo Renzi non ha dubbi su quella che si sta prefigurando come un'asse M5s-Pd, ossia un "Conte bis", nonostante tra i dem nessuno è disposto ad ammettere

M5s azzoppa sul nascere l'ipotesi di un'Alleanza con il Pd : Luigi Di Maio smentisce il ribaltone e azzoppa sul nascere le voci di un’alleanza con il Partito democratico, che forse una parte del Movimento 5 Stelle in fondo auspica. Ma il capo politico mette tutto a tacere in fretta e furia con toni durissimi. Anzi, il sospetto tra i vertici è che sia stata la Lega ad alimentare questi rumors per distogliere l’attenzione dai fondi russi. Così il vicepremier grillino si consulta ...

Da Milano ad Assisi - Alleanza delle città italiane contro il climate change : Dai piani per l’adattamento al climate change alle azioni di contrasto, dalla valutazione dei rischi alla messa in comune delle soluzioni fino agli investimenti e alla governance. Si sviluppa...

M5s - la nuova organizzazione parte da elezione di “facilitatori”. Poi mandato zero nei Comuni e Alleanza con le civiche : La nuova organizzazione del Movimento 5 stelle sarà affidata alla figura dei “facilitatori”: ci saranno 16 o 18 persone a livello nazionale che si occuperanno dei vari temi cari al M5s e pure di questioni legali, Comunicazione e organizzazione interna. A loro si affiancheranno altri “facilitatori” su base regionale. L’annuncio di Luigi Di Maio è arrivato dopo le decine di assemblee sul territorio, nel corso delle ...

Lega : Zingaretti - ‘Conte riferisca su tradimento Ue e Alleanza atlantica’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Io non so se esistono fondi neri della Russia per la Lega. Su questo indagheranno le Procure. Ma nell’audio c’è qualcosa di gravissimo. Il racconto delle intenzioni della Lega e dei suoi alleati europei di superare le relazioni con Bruxelles e Usa per scegliere Mosca come punto di riferimento. è il tradimento di un alleanza che ha caratterizzato la politica estera italiana dal ...

Tour de France : Alleanza Italia-Francia contro il cibo falso : alleanza tra Italia e Francia al Tour de France dove fa tappa la raccolta di firme per dire stop al cibo falso nell‘Unione Europea con l’obbligo di indicare in etichetta la provenienza degli alimenti. L’iniziativa è stata organizzata dall’FNSEA Francese insieme alla Coldiretti, le due maggiori organizzazione agricole presenti in Europa, al confine tra Francia e Belgio a Hauts de France lungo il percorso della prestigiosa corsa ...

Ancelotti ha convinto De Laurentiis dell’importanza dell’Alleanza con i procuratori : “Nuovo Napoli Paradiso”. Titola così il Corriere della Sera un lungo articolo sul mercato del club di De Laurentiis, il più attivo dell’estate finora. Il merito? Di Carlo Ancelotti, che ha convinto De Laurentiis a stringere alleanze con i procuratori che il presidente ha sempre avversato, tanto da definirli “il cancro del calcio”. Una svolta, dopo 14 anni alla guida del club. De Laurentiis ha fatto sua la massima di ...

Milano Pride - sfilano anche esponenti M5s. Polemiche al corteo : “Incoerenti - sciolgano Alleanza con Lega razzista” : “Se il M5S vuole essere coerente, dovrebbe sciogliere l’alleanza con la Lega che è un partito razzista”. La presenza del Movimento 5 Stelle al Pride di Milano ha creato Polemiche all’interno del corteo milanese. L’accusa principale è quella della “complicità” con le politiche a difesa della “famiglia tradizionale” della componente leghista del governo. Un’accusa alla quale l’eurodeputata Eleonora Evi, in piazza insieme alla consigliera ...

Volkswagen - L'11 luglio il possibile ampliamento dell'Alleanza con la Ford : Per L'11 luglio è in programma una riunione del consiglio di sorveglianza del gruppo Volkswagen che dovrebbe discutere e approvare l'ampliamento a nuove aree di collaborazione dell'attuale accordo di partnership con la Ford. In particolare, secondo l'agenzia Bloomberg, l'alleanza sarà estesa alle tecnologie per la guida autonoma e ai veicoli elettrici. Trattative in corso da mesi. I due gruppi automobilistici hanno aperto circa un anno fa ...

Alleanza di Secondigliano in ginocchio : 126 ordinanze - ma Maria Licciardi è fuggita : Vinicio Marchetti Gran colpo dei Carabinieri del Ros che, nella mattinata di oggi, hanno letteralmente decapitato l'Alleanza camorristica che comprende i clan Contini, Licciardi e Mallardo Gran colpo dei Carabinieri del Ros che, nella mattinata di oggi, hanno letteralmente decapitato l'Alleanza camorristica che comprende i clan Contini, Licciardi e Mallardo; egemone nella periferia settentrionale di Napoli. Sono 126, in tutto, le ...

Una Vita - Ursula pronta a vendicarsi : l’Alleanza con la vedova di Samuel : Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula pronta a tornare al potere di Acacias, Genoveva vuole vendicarsi Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedono al centro dell’attenzione l’alleanza tra Ursula e Genoveva, la vedova di Samuel. Le due donne si alleano per vendicarsi, con motivi differenti, dei vicini di Acacias 38. Il tutto accade dopo la morte […] L'articolo Una Vita, Ursula pronta a vendicarsi: l’alleanza con la ...

Maxiblitz contro la camorra : oltre cento arresti in tutta Italia contro l’Alleanza di Secondigliano : Scacco alla camorra. Maxiblitz all’alba dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli che hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale, 126 provvedimenti cautelari a carico di appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi. L’attività di indagine è stata condotta anche con l’apporto investigativo della Polizia di Stato e della...

Camorra - 126 arresti in tutta Italia/ Decapitata l'Alleanza di Secondigliano : Camorra, più di cento arresti sono stati eseguiti in queste ultime ore in Italia, da nord a sud. l'alleanza di Secondigliano subisce un duro colpo