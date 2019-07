Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée riprenderanno le operazioni di salvataggio nel

Abbronzatura - i Medici elencano i pericoli : cosa fare per prendere il sole senza rovinarsi la salute : Arriva l'estate e, per i più fortunati, anche il periodo delle ferie con le tanto attese vacanze. Ma quando si parla di tintarella sulle spiagge ed esposizione al sole, come sempre è fondamentale il tema della prevenzione. Ecco i consigli della dottoressa Maria Teresa Baldini medico chirurgo special

Medici Senza frontiere - oltre 61 milioni di donazioni e 488 operatori partiti dall’Italia : il bilancio del 2018 : La peggiore epidemia di Ebola nella storia della Repubblica Democratica del Congo, la guerra in Yemen dove si intrecciano epidemie e attacchi agli ospedali e la mobilitazione in Bangladesh per far fronte alla crisi dei rifugiati Rohingya. Il 2018 è stato un anno complesso e pieno di sfide per Medici senza frontiere (MSF) le cui équipe sono intervenute in 72 Paesi del mondo effettuando oltre 11 milioni di visite mediche. Sono state 488 le ...

ECCO 7 modi per ridurre le vene varicose senza ricorrere ai Medicinali : Eliminare o ridurre le vene varicose Le vene varicose sono un problema molto diffuso su ampie fasce di popolazione. Nonostante possono essere un segnale da tenere d’occhio di complicazioni cardiovascolari… L'articolo ECCO 7 modi per ridurre le vene varicose senza ricorrere ai medicinali proviene da Essere-Informati.it.

Molise senza Medici - ministro Trenta conferma : “C’è la possibilità di inviare militari” : In visita a Campobasso, il ministro Elisabetta Trenta ha confermato che si sta cercando una soluzione per coprire il buco di organico degli ospedali del Molise: “Stiamo esaminando la possibilità di inviare medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali, ma al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione”.

Cambia il pronto soccorso Stop alle lunghe attese ma senza Medici e soldi : Francesca Angeli Oggi sciopera la sanità privata in Lombardia Forza Italia schierata contro il Decreto Calabria Decongestionare i pronto soccorso, intervenire sulla drammatica carenza di personale, garantire parità di accesso a tutti i cittadini alle prestazioni essenziali. Il Servizio sanitario nazionale è in emergenza ma i provvedimenti messi in campo dal governo giallo verde non aggrediscono al cuore il problema che è ...

Essere sani senza Medicine è possibile! Il Sistema di Ivan Neumivakin. : Il professore Ivan Neumivakin era il capo del programma di salute degli astronauti russi. Mise a punto un Sistema di risanamento corporeo unico al mondo. Il professore Ivan Neumivakin era… L'articolo Essere sani senza medicine è possibile! Il Sistema di Ivan Neumivakin. proviene da Essere-Informati.it.