LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | BRONZO ITALIA!!! Detti terzo alle spalle di Sun e

(Di domenica 21 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32: Cristina Chiuso: Mancano 17 centesimi per ile sono da addebitare tutti a Condorelli che è partito troppo troppo veloce. Va limitato! E’ comunque un gran risultato, sono andati forte, è un peccato perchè si poteva fare 14.30: Oro per gli Usa in 3’09″06, secondo posto per la Russia in 3’09″97, terza l’Australia in 3’11″22, quarta Italia in 3’11″39 14.29: NOOOOOOOOOOOOOOOO!!! QUARTO POSTO PER UNA GRANDEPeccato per un podio sfumato forse con un po’ di responsabilità per Condorelli 14.28: Italia terza ai 300! Usa, Russia, Italia 14.28: Usa, Russia, Gbr, Italia a metà gara 14.26: Usa, Russia, Gbr, Italia ultima dopo un 50 velocissimo di Condorelli che chiude 48″7 14.25: Il pronostico di Cristina Chiuso: Usa, Russia, Australia. Partiti 14.24: ...

