Il nuovo eroe di Overwatch sarà Sigma?

Fonte : eurogamer

(Di domenica 21 luglio 2019) I giocatori dihanno accolto con molto interesse la Coda a Ruoli, ilsistema di matchmaking che cambierà profondamente le partite rapide e classificate. Ma non si tratta dell'unica grande novità in arrivo per lo sparatutto multiplayer di casa Blizzard.Come confermato dal game director Jeff Kaplan in un recente video ufficiale, a breve unsi unirà al già ricco cast di. E a quanto pare poche ore fa un leak potrebbe aver svelato in anticipo la sua identità.Il profilo Twitter ufficiale del team che rappresenta il Mexico nellaLeague ha postato un'immagine con l'intenzione di mostrare la nuova interfaccia del profilo utente con l'introduzione della Coda a Ruoli. Peccato che nello scatto sia possibile intravedere anche l'icona di un personaggio mai visto prima d'ora dal nome, che potrebbe trattarsi proprio dell'atteso31. Leggi altro...

Eurogamer_it : Un leak potrebbe aver svelato il nuovo eroe di #Overwatch