Torino | grave lutto per i granata | si è spento Giovan Battista Moschino

Arezzo - tragico schianto in moTorino contro un’auto : Nunzio muore a 16 anni - grave l’amico : Il tragico incidente stradale in località Memmenano, nel territorio del comune di Poppi. Per motivi ancora tutti da accertare, il mezzo a due ruote si è scontrato frontalmente con un'auto che viaggiava nel senso opposto di marcia. Per il 16enne Nunzio Gallo no c'è stato nulla da fare. Ferito gravemente l'amico 17enne e in maniera non grane i due ventenni nell'auto.

Le notizie del giorno – Guai Torino e Spal - la festa ‘hot’ Usa femminile - grave l’ex presidente del Lecce : Torino, PETRACHI PORTA VIA L’ARCHIVIO – Dieci anni di lavoro. Dieci anni di giocatori seguiti in giro per il mondo, stilando schede approfondite su ognuno di loro, un archivio di dati che si protraeva dal 2009, anno in cui Gianluca Petrachi sposò il progetto del Torino di Urbano Cairo. Oggi, tutto questo è andato perso, o almeno lo è per i granata. Già, perché a portar via questa indispensabile banca dati sarebbe stato lo ...

Torino - la madre gli toglie il computer : 19enne si butta dal quinto piano - è grave : Accade a Torino, all'interno del quartiere Mirafiori, dove un giovane di appena 19 anni si è gettato dal balcone della sua abitazione dopo una lite con la madre. Secondo le dichiarazioni di una vicina, l'adolescente non usciva mai di casa e non era in grado di socializzare con nessuno: "Stava al computer dalla mattina alla sera e spesso la madre cercava di toglierglielo". Si giungeva spesso alle mani, secondo le testimonianze, sempre a causa dei ...

Torino - sedicenne colpita al volto dal calcio di un cavallo : è grave : Il grave incidente si è verificato nella sede della Società ippica torinese a Orbassano. La giovane, una ragazza di sedici anni, è stata portata in elicottero in gravi condizioni al Cto di Torino dopo aver ricevuto un violento calcio al volto da un cavallo. Da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.Continua a leggere

Ragazza rimane incastrata sotto il tram in pieno centro a Torino - è grave : grave incidente nella prima attinta di giovedì nel pieno centro di Torino. Un Ragazza, per motivi ancora da accertare, è stata investita ed è rimasta incastrata sotto un tram della Gtt in corso Regina Margherita all’incrocio con via Rossini. L'episodio è avvenuto intorno alle 9.15 e ha coinvolto un mezzo pubblico pieno di persone che arrivava dal Po e procedeva in direzione Nord. La Ragazza coinvolta è una 27enne che è stata poi soccorsa e ...

Torino - incinta viene investita da auto pirata : grave la bimba fatta nascere d'urgenza : Il parto era stato fissato per il 4 giugno e, in attesa di diventare mamma, Elena, la protagonista di questa vicenda contava con trepidazione i giorni che la separavano dal lieto evento. Invece, ieri la 19enne incinta è stata soccorsa, portata in ospedale e costretta a un parto d'urgenza perché un'auto pirata l'ha investita mentre attraversava regolarmente la strada sulle strisce pedonali a Orbassano, comune in provincia di Torino. Portata al ...