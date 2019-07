Sicurezza.Arabia S.accoglierà forze Usa

L'Sauditasul proprio territorio militari americani. Lo ha annunciato il ministero della Difesa saudita, secondo quanto riporta l'agenzia del regno SPA. "Il re Salman ha accettato di ospitare lestatunitensi per aumentare il livello di cooperazione, per difendere lae la stabilità della regione e per garantire la pace",così una fonte ufficiale del ministero,alla fine di una nuova giornata di tensione con l'Iran nel Golfo. Nei giorni scorsi si era parlato di circa 500 militari Usa.(Di sabato 20 luglio 2019)