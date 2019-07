De Ligt | parla il suocero Keje Molenaar | “A chi somiglia e com’è fuori dal campo? Vi dico

Psg - parla Leonardo : 'Neymar può partire - Koulibaly è molto caro - De Ligt non arriverà' : "Neymar può lasciare il Psg". Non poteva essere più chiaro di così Leonardo , direttore sportivo del Paris Saint-Germain che, in un'intervista a Le Parisien, si è soffermato su alcuni punti salienti del calciomercato del club transalpino, fornendo anche delle risposte importanti che potrebbero incidere sulle trattative che si terranno in questa 'calda' estate calcistica. Su tutti, ovviamente, hanno fatto rumore le rivelazioni su 'O' Ney' che ...

BLITZ ANTI-DOPING/ Più se ne parla - più la gente si disinteressa : De Ligt tira di più : La maxi-retata anti doping ha portato ad arresti in tutta la Ue. Un traffico di sostanze illecite diffuso a livello amatoriale. Ai tifosi non interessa.

Juve in pressing sull'Ajax e su Raiola per chiudere l'affare de Ligt : si parla di 70 mln : La Juventus ha nella difesa uno dei suoi punti di forza. In questi ultimi otto anni, la cosiddetta BBC ha contribuito decisamente alla conquista degli altrettanti scudetti consecutivi. Bonucci, Barzagli e Chiellini dal 2011 ad oggi sono stati una sicurezza imprescindibile, ma il tempo passa, l'età avanza e il campione del mondo 2006 ha dovuto tirare i remi in barca, mentre il numero 19 e il capitano, ormai over 30, aspettano forze fresche da ...