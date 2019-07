Allarme Dia | broker e informatici nella nuova «Gomorra» campana

Ebola - in Congo grave epidemia/ Allarme Oms : "Emergenza sanitaria mondiale" : Ebola, Allarme in Congo: grave epidemia. Oms: "Emergenza sanitaria mondiale". E Medici senza frontiere chiede approccio su larga scala per prevenzione.

Congo : epidemia Ebola Allarme mondiale : Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che "è il momento che il mondo prenda atto" dell'epidemia, ma ha raccomandato che le frontiere con i paesi vicini restino aperte. Finora, Ebola ha ucciso quasi 1.700 persone in più di un anno. Il Ruanda ha sconsigliato i viaggi 'non indispensabili' in Rdc senza però chiudere il confine. L'epidemia di Ebola in corso nello Stato africano del Congo è un'"emergenza ...

L’Allarme degli alberghi : ?così perdiamo gli stagionali e aumenta la precarietà : La stagione turistica estiva sta entrando nel vivo e si trova ad affrontare gli effetti del decreto dignità che compie un anno. I paletti sui rinnovi dei contratti stanno...

Nadia Toffa sparita dai social! I fan in Allarme pensano al peggio : È scomparsa. E i suoi fan, ora, si stanno preoccupando. Sono ormai diversi giorni che Nadia Toffa non si fa sentire. Sono giorni che non scrive nulla, che non posta foto e i fan sono in allarme perché Nadia Toffa è sempre stata attiva sui social, anche durante la malattia. Ha postato foto durante la chemio e raccontato le sue battaglie. Ma ora no. Dall’11 giugno tutto tace sul suo profilo e tutti si chiedono cosa le stia succedendo.\\ Spesso e ...

Caldo : Allarme in Lombardia - superata soglia ozono - in Brianza i picchi : Milano, 27 giu. (AdnKronos) - L'ondata di Caldo in Lombardia, con temperature fino ai 39 gradi, ha fatto schizzare l'ozono nell'atmosfera sopra la soglia di allarme. Queste condizioni climatiche, spiega l'Arpa, hanno favorito l’innalzamento dei valori dell'inquinante, che ieri in alcune province lom

Caldo africano : in Lombardia l’ozono supera ancora la soglia di Allarme : Ondata di Caldo africano in Lombardia, con temperature che in giornata toccheranno anche punte di 39°C in alcune città: si tratta di condizioni che favoriscono l’ulteriore innalzamento dei valori di ozono in atmosfera, che ieri in alcune province lombarde hanno superato la soglia di allarme (massima media oraria di 240 microgrammi/metrocubo), oltrepassando per il terzo giorno consecutivo la cosiddetta soglia di informazione (media oraria di 180 ...

Ondata di caldo africano in Europa - anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale lancia l’Allarme : “Temperature estreme - mortalità più alta ad inizio stagione” : È ormai imminente l’Ondata di caldo africano che farà schizzare le temperature verso valori record su gran parte dell’Europa centro-occidentale in questa settimana. In Italia, la Sardegna ha già raggiunto i +41°C e le Alpi i +37°C. E anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha avvisato sul super caldo che lascerà gran parte del continente sotto una cappa di aria estremamente calda in arrivo dall’Africa. “L’Europa sta avendo la sua ...

Maltempo Lombardia : Allarme frane in Valtellina - 150 persone evacuate : A seguito dell’ondata di Maltempo della scorsa settimana, torna a preoccupare la frana di Canargo in Val Lesina, a circa 900 metri di quota, nel comune di Delebio (Sondrio): il sindaco Erica Alberti, nella serata di ieri, ha emesso un’ordinanza di evacuazione per circa 150 persone, e altre 250 (tra cui un centinaio nel comune di Andalo ) sono pronte ad abbandonare le proprie case in caso di peggioramento della situazione. Lo ...

Allarme dei reumatologi - fino a 5 anni per la diagnosi : Slalom fra liste di attesa e diagnosi tardive per i malati reumatici del nostro Paese. E’ l’Allarme lanciato dalla Società italiana di reumatologia (Sir) in occasione del Congresso Eular (European League Against Rheumatism) a Madrid. In Italia si registrano ancora troppi ostacoli per chi combatte con patologie reumatologiche, soprattutto le artropatie infiammatorie, che sono le più gravi e invalidanti, segnalano gli specialisti. L’artrite ...

Allagamenti in Lombardia - tre paesi evacuati : Allarme rientrato per la diga : Gianni Carotenuto Emergenza maltempo nel Lecchese. I temporali nella notte tra martedì e mercoledì hanno provocato l'esondazione dei torrenti Pioverna e Varrone. Allagamenti ed evacuazioni a Premana, Primaluna e Dervio Emergenza maltempo in Lombardia, soprattutto nel Lecchese dove le intense piogge nella notte tra martedì e mercoledì hanno causato l'esondazione dei torrenti Pioverna e Varrone. Allagati i paesi di Premana, Primaluna e ...

Cibo - dacci oggi il nostro Allarme alimentare quotidiano : Nel 2018 in Italia è scoppiato più di un allarme alimentare al giorno: ogni anno circa una persona su dieci nel mondo (per...