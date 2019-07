Processo Zamparini | arriva la radiazione per l’ex patron del Palermo

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) E’ta laper Maurizio: questa la decisione del tribunale della Federcalcio, che ha irrogato cinque anni di squalifica all’exdele la preclusione a ricoprire qualunque ruolo in ambiti federali, appunto la. Tutto ciò è legato alla vicenda che era costata ai rosanero la retrocessione in Serie C, poi trasformata in 20 punti di penalizzazione nello scorso campionato cadetto, per irregolarità amministrative.L'articololaper l’exdelCalcioWeb.

