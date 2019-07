Il giallo dell’estate | come è morto Stefano Marinoni sotto il traliccio?

Zio Paperone è scomparso - il giallo dell’estate su Topolino : Cosa fare se il personaggio più ricco e in vista di Paperopoli scompare e con lui anche la fortunatissima e inseparabile Numero Uno? L’unica soluzione è cercarlo in tutti i modi. Proprio attorno alla misteriosa scomparsa di Zio Paperone ruota la nuova avventura estiva di Topolino, che proprio a partire dal 3 luglio ospiterà per quattro settimane un concorso speciale che si tinge di giallo. Per quattro settimane Missione Zione, questo il ...