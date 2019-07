Brescia | Cellino show | il futuro del calcio | il calciomercato e la decisione su Tonali

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ilè tornato nel campionato di Serie A dopo una stagione sorprendente, merito soprattutto del presidenteche è tornato protagonista proprio come a Cagliari. Interessanti indicazioni del numero uno del club in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, diversi gli argomenti trattati. «Sono tornato in Lega e ho visto tanti volti nuovi, ma soprattutto ho trovato pochi proprietari e tanti stipendiati che spendono i soldi di altri». E come? «La Serie A incassa più di 5 anni fa, ma ai club medio-piccoli vanno meno soldi. Perché? Qualcuno si è distratto?». Cosa serve? «Dobbiamo impegnarci tutti. Occorrono idee. Media Pro permette di avviare un percorso per gestire in proprio i diritti tv. C’è un’offerta da vagliare. Non vedo alternative». La sua ricetta? «In Premier i ricavi sono divisi in parti eguali, altro che Super Champions… Non dobbiamo ...

