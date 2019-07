Ancelotti a Tv Luna | «Mario Rui non è sul mercato | gli acquisti importanti potrebbero

ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2019) Alle 22.30 Tvmandare in onda un’intervista all’allenatore del Napoli Carlo. Caro Alvino ha anticipato due temi su Twitter. “Rui è fuori dal” anticipazione della lunga intervista in esclusiva dia Tv. Ore 22:30 in diretta da Dimaro. “Gliessere due” — Carlo Alvino (@Carloalvino) July 19, 2019 Queste invece le altre considerazioni disulla partita contro col Feralpi Salò. L'articoloa Tv: «Rui non è sul, gliessere due» ilNapolista.

milanmagazine_ : TV LUNA - Ancelotti: 'Mario Rui fuori dal mercato, gli acquisti importanti? Magari 2' - lazio_magazine : TV LUNA - Ancelotti: 'Mario Rui fuori dal mercato, gli acquisti importanti? Magari 2' - apetrazzuolo : TV LUNA - Ancelotti: 'Mario Rui fuori dal mercato, gli acquisti importanti potrebbero essere 2' -