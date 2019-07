Amici News | La Clamorosa Confessione di Stefano De Martino!

Amici News : Giordana festeggia - Alberto le fa dei complimenti speciali : Giordana Angi raggiunge un traguardo importante: secondo disco d’oro per lei Giordana Angi può ritenersi soddisfatta: ha ricevuto il suo secondo disco d’oro. Uno per l’album e l’altro per il singolo Casa. La cantante di Amici sta collezionando un successo dopo l’altro. È inarrestabile! Ha dimostrato durante il suo percorso nel talent show di Canale 5 […] L'articolo Amici news: Giordana festeggia, Alberto le fa ...

Amici Vip concorrenti - Marco Carta e Gianni Sperti nel cast? La verità e le news : Amici Vip, le prime anticipazioni sulla nuova edizione del talent show Le anticipazioni di Amici Vip ci terranno compagnia per tutta l’estate, visto che il suo arrivo su Canale 5 è previsto per settembre. Si parla tanto della conduttrice ma anche dei possibili concorrenti. Per quanto riguarda la conduzione, le ultime anticipazioni vorrebbero Michelle Hunziker […] L'articolo Amici Vip concorrenti, Marco Carta e Gianni Sperti nel cast? ...

Amici Vip conduttrice - Michelle Hunziker al timone? Le news sul talent show : La conduttrice di Amici Vip è Michelle Hunziker? Il talent show delle star parte col sorriso Alla conduzione di Amici Vip potrebbe esserci la spumeggiante Michelle Hunziker, e bisogna dire che mai scelta fu tanto azzeccata vista l’ottima conduzione di cui ha dato prova ad All Together Now, la cui seconda stagione è stata confermata nonostante […] L'articolo Amici Vip conduttrice, Michelle Hunziker al timone? Le news sul talent show ...

Palinsesti Mediaset 2019/2020 : Temptation e Amici Vip - news e conduttori : Palinsesti Mediaset 2019/2020: L’Isola dei Famosi, Temptation Island Vip e Live – Non è la d’Urso confermati. Arriva Amici Vip. news e conduttori della nuova stagione televisiva Mediaset, nella giornata di ieri, ha svelato i Palinsesti 2019-2020. Cornice della conferenza stampa è stato il Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure. All’appuntamento c’erano il presentatore […] L'articolo Palinsesti ...

Amici 2019/2020 anticipazioni : conferme e news concorrenti : anticipazioni nuova edizione Amici di Maria De Filippi La curiosità su Amici di Maria De Filippi resta sempre alta. Quando si conclude un’edizione, subito si pensa alla prossima. Che ci sarà, ovviamente. I casting sono iniziati da qualche mese e sono stati già notati dei ballerini di talento. Bravi come Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo? […] L'articolo Amici 2019/2020 anticipazioni: conferme e news concorrenti proviene da Gossip e ...

Amici News - Vincenzo lascia l’Italia : vero motivo partecipazione al talent : Vincenzo Di Primo vola negli Stati Uniti: nuova esperienza per il ballerino di Amici Vincenzo Di Primo è pronto a lasciare (di nuovo) l’Italia. Gli attende un tour per gli Stati Uniti d’America assieme alla Complexions Contemporany: settembre è vicino e il ballerino di Amici non sta più nella pelle! Durante una sua ultima intervista […] L'articolo Amici news, Vincenzo lascia l’Italia: vero motivo partecipazione al talent ...