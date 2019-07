Roberto Sosa – “Mertens ha ragione | servono campioni Sarri? Non riesco a capire…”

forzazzurri

(Di mercoledì 17 luglio 2019), ex attaccante del Napoli, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato del mercato azzurro e di Dybala.– “El Pampa” non le manda a dire ae lancia un messaggio chiaro al patron azzurro. Mercato Napoli “Icardi o James Rodriguez? Magari tutti e due. Anche Mertens ha dichiarato che per puntare al titolo il Napoli deve arricchire l’organico con deidi questo livello. Prendendoli entrambi il salto di qualità sarebbe netto e si darebbe un forte segnale al calcio italiano. ““Purtroppo il cuore non mi fa comprendere in nessun modo la sua scelta. Lo stimo dal punto di vista tecnico, penso sia il migliore, ma al suo posto non sarei mai andato alla Juventus. Quando si firma con il napoli si firma anche un contratto d’amore con città e tifosi. In Copa America Dybala ha fatto cose buone.dovrà ...

