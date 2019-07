Mafia | da Palermo a New York e ritorno | chi sono gli “scappati” Sterminati da Riina

Mafia : Messina (Dac). ‘interscambio favori tra Cosa nostra Palermo e Usa’ : Palermo, 17 lug. (Adnkronos) – “C’è un interscambio di favori e di informazioni tra Cosa nostra palermitana e quella americana per la gestione di singoli affari in questo momento limitato alla famiglia Gambino e agli Inzerillo, ma l’elemento parentale gioca un ruolo importante”. Lo ha detto all’Adnkronos il direttore centrale anticrimine Francesco Messina, parlando dei 19 arresti tra Palermo e gli Usa. ...

Mafia : questore Palermo - ‘perdenti di Cosa nostra stavolta soccombono allo Stato’ : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – “Con grande soddisfazione voglio sottolineare che questa volta i perdenti di Cosa nostra soccombono allo Stato e non ai nemici interni. Il blitz di oggi, che cade a due giorni dall’anniversario della strage di via D’Amelio, rende ancora una volta merito alle intuizioni di Falcone e Borsellino e degli investigatori come Boris Giuliano che degli Inzerillo si occuparono già quasi 40 anni ...

Blitz polizia-Fbi - 19 arresti per Mafia sulla rotta Palermo-New York : Duro colpo all’asse mafioso sulla rotta Palermo - New York. Dall’alba di oggi, più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di New York stanno eseguendo 19 provvedimenti restrittivi, disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo, nei confronti di altrettanti “esponenti e sodali del ...

Mafia : arresti Palermo-Usa - sequestrati beni per 3 milioni euro : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - beni per tre milioni di euro sono stati sequestrati nell'ambito dell'operazione di Polizia, coordinata dalla Dda di Palermo, che oggi ha portato a 19 arresti tra la Sicilia e New York. Svelate le connessioni tra clan palermitani e americani. I dettagli sull'inchiesta s

