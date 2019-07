Madonna contro gli haters | “Andate a farvi fo**ere e smettete di seguirmi”

"Smettete di seguirmi". Madonna sbotta contro gli hater di instagram - : Carlo Lanna Dopo le critiche ricevute dopo la pubblicazione di un video, Madonna risponde a tono a chi non rispetta la sua musica e il suo modo di pensare Per Madonna non è un periodo sereno. Dopo la pubblicazione del suo nuovo album, già aspramente criticato dai fan storici della pop star, la regina degli scandali deve prendere una posizione anche nei riguardi dei suoi follower. Ultimamente sta ricevendo commenti non pochi ...

Madonna difende la violenza del video di God Control dalle critiche dei superstiti : “La brutalità sveglia le persone” : Dopo la pubblicazione del video di God Control Madonna è stata raggiunta da diverse critiche per la scelta di mettere in scena nella clip una sorta di simulazione della sparatoria di Orlando dell'estate 2016 sulle note del suo brano tratto dall'album Madame X. Il brano invita a riflettere sul valore della vita umana e per questo a salvaguardarla dalla violenza armata, con un video shock che sin dall'incipit avverte lo spettatore del ...

«God Control» : il video più crudo di Madonna (contro le armi e Trump) : Madonna, 60 anni da regina del popMadonna, 60 anni da regina del popMadonna, 60 anni da regina del popMadonna, 60 anni da regina del popMadonna, 60 anni da regina del popMadonna, 60 anni da regina del popMadonna, 60 anni da regina del popMadonna, 60 anni da regina del popMadonna, 60 anni da regina del popMadonna, 60 anni da regina del popMadonna, 60 anni da regina del popMadonna, 60 anni da regina del popMadonna, 60 anni da regina del ...

Il potente video di God Control di Madonna è un manifesto pulp contro le armi libere : Il video di God control di Madonna è molto più che una semplice clip per promuovere un brano dal suo ultimo album Madame X. Nelle sue intenzioni - in parte tradite da scelte stilistiche discutibili - è una dimostrazione di come il pop può essere profondamente impegnato, veicolare messaggi potenti, scuotere le coscienze con la forza delle parole, della musica e, in questo caso, delle immagini. Madame X è un crogiolo di stili diversi che si ...

Migranti - Madonna contro il populismo : 'Stiamo sprofondando in un nuovo Medio Evo' : Madonna, in un'intervista rilasciata in esclusiva a Vanity Fair, sceglie di esporsi su un tema che, negli ultimi anni, è diventato di forte attualità per l'opinione pubblica internazionale: l'immigrazione. Si parla molto sia dei flussi che dall'Africa e dal Medio Oriente puntano verso l'Europa, ma anche di quelli che, ad esempio, da Sud si dirigono verso gli Stati Uniti d'America. C'è chi ritiene che si tratti di un fenomeno impossibile da ...

Madonna contro Weinstein : "Ha superato i limiti anche con me - era sposato e io di certo non ero interessata" : “Harvey ha superato i limiti e ha filtrato pesantemente con me quando lavoravamo insieme”, con queste parole Madonna accusa Weinstein nel corso di una intervista al New York Times Magazine. “Lui era sposato e io di certo non ero interessata”. I fatti sono risalenti al 1991 quando la cantante, allora 32enne, lavorava con il produttore al documentario “A letto con Madonna”. Per Madonna la causa di questi ...

