Esposizione al sole | benefici e rischi

Pelle e i rischi dell'Esposizione al sole - come proteggersi : (A cura di Luigi Valenzano, Specialista in Dermatologia)Le tre componenti dell’attuale rapporto fra sole e Pelle, che saranno trattate in questo articolo, sono: le radiazioni attiniche, la cute e la salute dell’uomo.Il sole, “stella madre del sistema solare”, è la fonte primaria di tutte le energie e offre numerosi vantaggi: permette forme di vita fotosintetica e in particolare favorisce la produzione di vitamina D ...