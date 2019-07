Reggio Emilia | a Fabbrico il parco comunale è realizzato dai nipoti del boss di

Reggio Emilia - bimbi sbattuti a terra e frasi razziste contro di loro : 3 maestre nei guai : Tre insegnanti risultano indagate per maltrattamenti a una quindicina di bambini di una scuola materna della provincia di Reggio Emilia. Le tre insegnanti sarebbero responsabili di episodi molto gravi, che sono stati filmati e registrati dai carabinieri della Tenenza di Scandiano, che hanno condotto le indagini sul caso. I bambini della scuola materna a loro affidati venivano strattonati e spinti dalle insegnanti, che rivolgevano loro anche ...

**Fdi : Meloni - ‘querelo assessore Reggio Emilia per diffamazione’** : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – ‘Ho dato mandato ai miei legali di sporgere querela per diffamazione nei confronti dell’assessore di Reggio Emilia, Valeria Montanari. Non ho mai chiesto di affondare una nave con delle persone a bordo e sarebbe bastato qualche minuto per vedere il mio video e verificarlo di persona. Purtroppo però l’assessore Montanari ha preferito spendere il suo tempo in un altro modo: scrivere su ...

Reggio Emilia - spinte e frasi razziste contro i bambini alla materna : tre maestre indagate : In un caso un piccolo sbattuto a terra. Per due insegnanti disposto anche in divieto di dimora nella provincia

Il sindaco di Bibbiano - coinvolto nell’inchiesta sul presunto traffico di minori - è stato sospeso dal prefetto di Reggio Emilia : Il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, coinvolto in un filone laterale dell’inchiesta sul presunto traffico di minori in provincia di Reggio Emilia, è stato sospeso dal suo incarico per ordine del prefetto. Carletti si trova al momento agli arresti domiciliari

Angeli e Demoni Reggio Emilia : il volume d'affari degli affidi in Italia vale 1 - 5 miliardi : Con il procedere dell'inchiesta "Angeli e Demoni" sugli affidi a Reggio Emilia, si sta delineando un profilo sempre più articolato della vicenda. Tutto ciò ha spinto alcuni esponenti politici, tra cui Giorgia Meloni (e prossimamente Matteo Salvini) a recarsi direttamente a Bibbiano (in provincia di Reggio Emilia) terra dello scandalo, per chiedere che sia fatta giustizia per tutti i minori coinvolti, vittime innocenti di un losco giro di ...

Reggio Emilia - primo caso di stalking condominiale : provvedimento per un 66enne : L'uomo, in tre anni, ha perseguitato un vicino attraverso furti di oggetti di proprietà, lanci di cocci di vetro e chiodi per bucare gli pneumatici delle auto

Festa Unità di Reggio - 2 milioni di debiti e Pd pronto a passo indietro : così tramonta l’evento simbolo della sinistra in Emilia : Il 18 settembre 1983 due milioni di persone si radunavano al Campovolo di Reggio Emilia: a chiudere la Festa nazionale dell’Unità era arrivato il segretario del Partito comunista, Enrico Berlinguer. Nel 1997, su quel palco, si esibivano gli U2: ad assistere al concerto 147mila fan, record assoluto per una band fino ad allora. Due istantanee entrate nell’immaginario collettivo dei reggiani e legate all’evento simbolo della sinistra ...

Reggio Emilia - le inchieste scuotono nel profondo il tessuto della città : eppure la classe dirigente non fa vera autocritica : I 27 indagati (con 6 arresti) dell’indagine “Angeli&Demoni” rappresentano l’ultimo tassello di varie inchieste aperte negli ultimi mesi da Forze dell’Ordine, Procura e Direzione Antimafia a Reggio Emilia. Con preoccupanti coinvolgimenti nelle diverse inchieste di servizi essenziali alla persona e di amministratori e dirigenti della cosa pubblica. Pochi giorni prima l’operazione Grimilde aveva svelato la piena continuità delle attività ...

Affidamenti illeciti a Reggio Emilia - perché da terapeuta evito di fare il perito in tribunale : Nella mia professione spesso capita di incontrare pazienti che mi vogliono spingere fuori dal ruolo di terapeuta per assumere quello di giudice. Una signora in fase di separazione mi parla del marito, raccontando tutte le nefandezze che lui commette e mi chiede un giudizio su di lui. Io che non conosco questo signore mi dovrei basare solo sul suo racconto per emettere una valutazione, come se fossi un giudice e non il terapeuta della signora. Un ...

Affidi Reggio Emilia - coppia gay vieta a bimba i capelli sciolti per non attrarre i maschi : Nella mega indagine di Reggio Emilia sugli Affidi illeciti la questione “Angeli e Demoni” pare espandersi a macchia d’olio. A farne le spese bambini indifesi che sarebbero stati strappati alle famiglie naturali con bugie, coercizioni e manovre vessatorie. Oltre ad obbligare gli assistenti sociali a redigere e firmare verbali in cui si attestava il falso. Falsità e privilegi negli Affidi illeciti di Reggio Emilia A tenere le fila di questa truffa ...

Cosa sappiamo dell’inchiesta sugli abusi a Reggio Emilia : Almeno due cose molto riprese da giornali e politici – l'elettroshock e il coinvolgimento del sindaco di Bibbiano – sono state molto ridimensionate; sulle altre serve grande cautela

Reggio Emilia. Servizio civile : bando per 12 posti in provincia : Il Coordinamento provinciale degli enti Servizio civile (Copresc) di Reggio Emilia ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per candidarsi al

Reggio Emilia : il sistema dell’affido e le conseguenze sui bambini : L’inchiesta sui falsi affidi in provincia di Reggio Emilia si chiama Angeli e Demoni, ma sembra la parte demoniaca a prevalere con il dio denaro a guidarla secondo quanto hanno scoperto le forze dell’ordine. I tribunali dovranno stabilire la verità giudiziaria, ma è già chiaro a chi lavora in questo settore che sono saltati, per dolo o meno si vedrà, tutti i meccanismi di controllo e l’etica professionale ed è evidente la mancanza di competenza ...

Scandalo affido minori a Reggio Emilia - nelle intercettazioni manipolazioni psicologiche : Alcuni giorni fa è scoppiato lo Scandalo degli affidi illeciti a Reggio Emilia. Andando maggiormente nei particolari, l'operazione 'Angeli e Demoni' ha portato alla scoperta di un vero e proprio 'sistema di manipolazione infantile' che vedeva coinvolti i servizi sociali locali, con la collaborazione di alcuni psicoterapeuti e del sindaco di Bibbiano, l'esponente PD Andrea Carletti. Più specificatamente e anche tramite l'utilizzo di impulsi ...