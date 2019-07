Perin al Benfica | accordo totale | firmerà un contratto quinquennale

Perin al Benfica - ci siamo : alla Juventus arriverà Joao Ferreira : E’ in via di definizione l’operazione che porterà Mattia Perin al Benfica: alla Juventus arriverà Joao Ferreira come contropartita tecnica.“powered by Goal”Mattia Perin è sempre più vicino a vestire la maglia del Benfica e a ripartire quindi dal Portogallo.Secondo quanto riportato da Sky, nelle scorse ore ha dato buon esito il summit che si è tenuto a Torino e che ha avuto per protagonisti i dirigenti del club lusitano e quelli ...

Perin al Benfica - ci siamo : martedì giornata decisiva : 15 milioni sulla base del prestito con obbligo di riscatto, Perin sta per lasciare la Juventus per approdare al Benfica.“powered by Goal”Non solo acquisti in casa Juventus, con Ramsey presentato quest’oggi e De Ligt in arrivo. I bianconeri stanno lavorando anche sul fronte cessioni, con Mattia Perin vicinissimo a lasciare Madama dopo appena un anno: nel suo futuro il campionato portoghese e il Benfica.Il portiere della Juventus è infatti ...

Calciomercato Juventus : Icardi a 'fuoco lento' - Perin avrebbe scelto il Benfica : Aspettando de Ligt, il Calciomercato della Juventus non si ferma. È sempre più viva la trattativa per portare a Torino Mauro Icardi che vorrebbe giocare per i bianconeri nella prossima stagione ma è corteggiato anche dal Napoli. La strategia di Paratici è quella di aspettare che il prezzo scenda ancora visto che l’attaccante non è stato nemmeno convocato per la tournèe in Asia dei nerazzurri. Caldo anche il fronte delle uscite con Mattia Perin ...

LIVE Calciomercato Juventus - notizie in tempo reale : Perin verso il Benfica. Higuain resta ? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 14.45: Perin, in uscita dopo il ritorno di Buffon, ha molte offerte. Una delle più importanti arriva dal Benfica. I lusitani sono disposti a offrire 12 milioni per il portiere. La Juve ne chiede 15 con diritto di recompra. 12.15: L’Everton insiste per Kean. Dopo la prima offerta rifiutata, […] L'articolo LIVE Calciomercato Juventus, notizie in tempo reale: Perin verso il Benfica. Higuain resta ? ...