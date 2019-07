UFFICIALE – Il Napoli acquista Filippo Costa dalla SPAL

UFFICIALE – Napoli-Benevento - derby campano a Dimaro è già sold-out! : Dimaro prima amichevole tra Napoli e Benevento Domani la prima amichevole del Napoli della nuova stagione, contro il Benevento. A Dimaro c’è il pienone per il primo test pre-campionato contro i sanniti che puntano a tornare in serie A dopo i playoff della passata stagione. Molti tifosi che domani arriveranno in Val Di Sole rimarranno delusi già venduti tutti i biglietti disponibili per la gara che si giocherà alle 17:30. Leggi ...

Calciomercato - il punto in Italia ed all’estero : UFFICIALE Lazzari alla Lazio - il Napoli su Everton : Continua a muoversi il Calciomercato. Un grande protagonista della Coppa America vinta dal Brasile è stato Everton Cebolinha, calciatore del Gremio. Nelle ultime ore sono arrivate diverse proposte dall’Europa, seguito da tempo da Milan e Bayern Monaco nelle ultime ore inserimento anche di Atletico Madrid e Napoli, la valutazione è di 40 milioni di euro. I colchoneros sono pronti a mettere sul piatto anche 35 milioni di euro, stesso ...

UFFICIALE – Comunicato Real Madrid - indizio importante su James Rodriguez! Napoli sempre più vicino! : Mercato Napoli – Il Real Madrid non convoca James Rodriguez per il ritiro precampionato in Canada Dalla Spagna arrivano importanti novità su James Rodriguez. Il Real Madrid ha diramato la lista dei convocati per il ritiro precampionato 2019-20, sono 29 i giocatori convocati per la tournèe in Canada e nella lista dei manca l’asso colombiano sempre più vicino all’arrivo in maglia azzurra Lista convocati Real Madri per il ...

Elmas-Napoli - prima offerta UFFICIALE al presidente del Fenerbahce - ma… : Il Napoli segue Elif Elmas, centrocampista del Fenerbahce. Il Corriere dello Sport svela che la SSC Napoli si è mossa in anticipo per Elif Elmas quando ancora nessuno lo aveva notato. L’offerta di 10 milioni non è bastata ad Ali Koc, presidente del Fenerbahce. “Ce ne vogliono 15 (più 3 di bonus) per strappare quel sì decisivo”, così conclude il quotidiano. Leggi anche Radio Marte – Il Napoli cerca una punta centrale: ADL ha ...

Calciomercato Napoli - UFFICIALE il riscatto di David Ospina : Calciomercato Napoli – Il Napoli ha ufficializzato sul proprio sito il riscatto del portiere colombiano David Ospina, arrivato la scorsa stagione dall’Arsenal. Formazioni Serie A, come cambiano gli 11 con i nuovi acquisti: gli schieramenti delle 20 squadre [FOTO]L'articolo Calciomercato Napoli, ufficiale il riscatto di David Ospina sembra essere il primo su CalcioWeb.

UFFICIALE : Il Napoli acquista a titolo definitivo David Ospina - tutti i dettagli : David Ospina é del Napoli! Il portiere colombiano vestirà nuovamente l’azzurro, e ad annunciarlo ci ha pensato l’Arsenal attraverso un comunicato Ufficiale con il quale annuncia il ritorno del portiere colombiano all’ombra del Vesuvio a titolo definitivo. Ufficiale, dunque, il riscatto di Ospina per il Napoli di Ancelotti. I portieri per la prossima stagione saranno Meret, Ospina e Karnezis. Leggi anche : Albiol saluta ...

UFFICIALE – Raul Albiol è un nuovo difensore del Villareal. Il comunicato. Il saluto della SSC Napoli : Raul Albiol è un nuovo calciatore del Villareal. I dettagli dell’affare Il difensore Raul Albiol è un nuovo calciatore del Villarreal. Iascia il Napoli dopo sei anni in cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Ha totalizzato 236 presenze, 6 reti e 9 assist con la maglia azzurra. Il Villarreal paga la clausola rescissoria al Napoli di 4 milioni di euro. Il Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Albiol ...

FOTO – UFFICIALE – La SSC Napoli l’ha ceduto ufficialmente : nuova avventura col PogoÅ Szczecin : Igor Lasiki andrà in Polonia al Szczecin Igor Lasicki ex attaccante del vivaio azzurro ha annunciato sul proprio account Instagram la sua nuova avventura. Il difensore polacco, è tornato in Polonia ed è un nuovo giocatore del PogoÅ Szczecin. Il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo, per lui contratto di tre anni con il nuovo club, questo il tweet della società: Leggi anche AS: James Rodriguez-Napoli, l’affare potrebbe ...

Pronta la campagna abbonamenti del Napoli - si aspetta la numerazione UFFICIALE dei posti dal Comune : Pronta la campagna abbonamenti per il Napoli, come conferma la Gazzetta dello Sport, che scenderà in campo in un San Paolo nuovo grazie agli interventi per le Universiadi. Ma sono proprio questi, la nuova numerazione e la perdita di alcuni seggiolini a causa dei maxi-schermi ad aver rallentato il lancio della campagna abbonamenti. La capienza dell’impianto è infatti scesa a 52 mila unità, cosa tutt’altro che negativa, ma occorre ...

Kostas Manolas al Napoli - è UFFICIALE. La Roma lo saluta : "Ciao uomo dei sogni" : Ufficiale: Kostas Manolas è un nuovo giocatore del Napoli. Domenica sera, attraverso il proprio profilo Twitter, la Roma ha comunicato la cessione del difensore centrale greco a titolo definitivo: "Ciao Kostas, grazie per questi 5 anni in giallorosso". Il club partenopeo ha versato nelle casse della

UFFICIALE – Napoli - ceduto Diawara alla Roma per 21 milioni di euro : il comunicato : Calciomercato Roma, Diawara arriva dal Napoli: il comunicato Calciomercato Roma Diawara| La Roma ha reso UFFICIALE l’acquisto di Amadou Diawara dal Napoli. Il calciatore si trasferisce ai giallorossi a titolo definitivo per circa 21 milioni di euro. Questo il comunicato dei capitolini. Il comunicato della Roma “Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ...

Addio De Nicola al Napoli - il comunicato UFFICIALE di De Laurentiis : “Caro Alfonso…” : Addio De Nicola al Napoli, il comunicato ufficiale di De Laurentiis: “Caro Alfonso…” Addio De Nicola al Napoli, il comunicato ufficiale di De Laurentiis: “Caro Alfonso…”. Il patron azzurro ha voluto salutare personalmente il dottor Alfonso De Nicola che lascia il Napoli dopo 14 anni. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale del club. “Caro professor De Nicola, anzi caro Alfonso, sono stati ...

Calciomercato Napoli - UFFICIALE l'acquisto di Manolas per 36 milioni di euro : Il Napoli, dopo l'acquisto di Di Lorenzo, ex calciatore dell'Empoli, ha annunciato il suo secondo colpo di mercato in entrata. Si sta parlando del difensore della Roma Kostas Manolas, il quale andrà a sostituire Raul Albiol nello scacchiere tattico del tecnico Carlo Ancelotti. Fra pochi giorni, infatti, il difensore spagnolo sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Villarreal: tale operazione è stata completamente chiusa lo scorso giovedì e ...

Universiadi Napoli - la manifestazione in programma dal 3 al 14 luglio : Rai2 rete UFFICIALE : Manca pochissimo all'inizio delle Universiadi 2019. Teatro della manifestazione internazionale, giunta alla XXX edizione, sarà Napoli, che per la prima volta nella sua storia ospiterà la manifestazione dell'Olimpiade Universitaria. Nella sua forma moderna l’Universiade fu concepita dal dirigente sportivo italiano Primo Nebiolo che organizzò la prima edizione, a Torino, nel 1959. Il Belpaese è complessivamente la quinta volta che fa da paese ...