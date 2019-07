Si intensifica l'che incombe sul Golfo del Messico. A New, in Louisiana, sono state ordinatenelle zone più a rischio. La tempesta tropicale Barry, che potrebbe trasformarsi in urgano entro il fine settimana, si muove per ora con venti a 65 chilometri all'ora ma che potrebbero arrivare a 120.(Di venerdì 12 luglio 2019)