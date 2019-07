Fondi russi alla Lega | Procura indaga per corruzione internazionale

Lega - la Procura di Milano apre un fascicolo sui presunti Fondi dalla Russia : La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi ilLegali accordati dalla Russia alla Lega di Matteo Salvini durante un vertice segreto che si è tenuto lo scorso 18 ottobre al Metropol Hotel di Mosca tra tre cittadini russi e tre cittadini italiani, incluso il cosiddetto sherpa della Lega in Russia Gianluca Savoini.Della vicenda aveva già parlato L'Espresso in una lunga inchiesta pubblicata lo scorso febbraio e ...

Casellati : no a dibattito su presunti Fondi russi a Lega : Questa mattina in Senato c'è stata una accesa discussione tra i senatori del PD e la Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il motivo del contendere sono le interrogazioni sui presunti fondi illeciti da parte dei russi alla Lega di Matteo Salvini.Il senatore Alan Ferrari, prima delle dichiarazioni di voto sulla riforma del numero dei parlamentari in programma oggi, ha chiesto un "definitivo ed essenziale chiarimento" a tutela del ...

"Fondi russi alla Lega" : la procura di Milano indaga per "corruzione internazionale" | Salvini : "Accuse false - siamo scomodi" : Il leader leghista su Facebook ribadisce: "Zero soldi dalla russia". La procura di Milano ha formulato l'ipotesi di "corruzione internazionale" nell'inchiesta sui presunti finanziamenti russi ricevuti dalla Lega e i Dem hanno richiesto un chiarimento da parte di Salvini in Aula

Fondi russi alla Lega - Savoini : «Solo un incontro tra imprenditori - è una caccia alle streghe» : Un fedelissimo di Salvini, di cui è stato anche portavoce appena Matteo è diventato segretario. Uno che ha tenuto i rapporti tra la Lega e il serbo Milosevic e quelli di Bossi con...

Fondi russi a Lega? Pd protesta in Aula : 20.52 Il Pd protesta in Aula alla Camera dopo l'inchiesta giornalistica del sito Usa BuzzFeed sui presunti finanziamenti russi alla Lega. Al momento del voto della legge sul turismo i deputati dem hanno tirato fuori dei cartelli con scritte due cifre: 49 e 65. Il 49 fa riferimento ai finanziamenti pubblici che il tribunale di Genova ha contestato al partito di via Bellerio, mentre la cifra 65 si riferisce ai milioni di finanziamenti russi che, ...