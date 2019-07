LIVE Italia-Francia 2-4 | hockey pista Mondiali 2019 in DIRETTA | Carlo Di Benedetto porta

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match Grazie per essere stati con noi in questa, un saluto e buona serata Dopo un bel primo tempo, l’si spegne nella ripresa. Gli azzurri falliscono con Verona la possibilità del 3-1 lasciando poi spazio alle iniziative francesi che, nel segno diDie dell’indisciplina della selezione tricolore, ottengono una vittoria meritata. Ora per Mariotti e i suoi ragazzi si fa dura: sarà necessario attendere in serata il risultato di Spagna-Angola per capire in quale posizione di classifica si concluderà il Gruppo A, se in terza o quarta posizione, e poi da li intraprendere il cammino verso i quarti di finale, che comunque vedranno gli azzurri sfidare o Argentina o Portogallo. Le chance di proseguire nel torneo sono ridotte al minimo. FINISCE QUI 25′ Dopo 45 anni la ...

TicketOneIT : Dopo i 4 imperdibili appuntamenti nei palasport da Sud a Nord Italia, Fabrizio Moro tornerà a esibirsi live nei pri… - fourzine : Un nuovo articolo disponibile su @fourzine : Al via domani su Italia 1 “BATTITI LIVE”, l’a - MMagazineItalia : @yanntiersen ieri sera live al Flowers Festival per la prima data in Italia del suo 'All' Tour. Quando mettere un'e… -