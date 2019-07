La Vita in diretta | grave insinuazione di Heater Parisi su Lorella Cuccarini | Come

Chi è Lisa Marzoli - conduttrice della Vita in Diretta Estate : Lisa Marzoli è la nuova conduttrice della Vita in Diretta Estate insieme a Beppe Convertini. Giornalista di punta della Rai e conduttrice molto apprezzata, è stata scoperta da Maurizio Costanzo, con cui ha condotto S’è fatta notte, inoltre ha lavorato in tantissime trasmissioni molto famose dell’azienda di viale Mazzini. Classe 1979, Lisa è nata a Ortona, in provincia di Chieti, e sin da giovanissima ha coltivato la passione per il ...

Presentazione Palinsesti Rai 2019/2020 in diretta. Enrico Ruggeri conduce Una Vita da Cantare - Raffaella Carrà aggiunge le sorprese ad A Raccontare Comincia Tu : Palinsesti Rai Quest’anno si è fatta attendere più del solito. La Presentazione dei Palinsesti Rai è ora però imminente e DavideMaggio.it è pronto a raccontarvi in diretta minuto per minuto novità e conferme della nuova stagione del servizio pubblico. Al Portello, a Milano, saranno presenti i volti noti di Viale Mazzini e il top management guidato dall’amministratore delegato Fabrizio Salini. Si inizia alle 12. Presentazione dei ...

Palinsesti Rai autunno 2019 in diretta : le novità della prossima stagione : La Rai presenta il suo palinsesto autunno-Inverno 2019 agli investitori pubblicitari e alla stampa oggi, martedì 9 luglio. Per la prima volta dopo anni, la presentazione si svolge solo a Milano e non a Roma, sede 'istituzionale', della Tv di Stato.prosegui la letturaPalinsesti Rai autunno 2019 in diretta: le novità della prossima stagione pubblicato su TVBlog.it 09 luglio 2019 09:56.

La Vita in diretta - Francesca Fialdini difesa da Maurizio Costanzo : "Cosa dovete riconoscerle" - colpo alla Rai : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi sono stati sostituiti alla conduzione de La vita in diretta. Al posto dei due - che a inizio stagione non andavano poi così d'accordo - a settembre ci saranno Lorella Cuccarini e il giornalista del Tg1 Alberto Matano. La Fialdini non dovrebbe però rimanere senza

Rai - rivincita per Francesca Fialdini dopo l'addio a La Vita in diretta : nuovo format - a chi soffia il posto : Ora ci sono anche i dettagli. Si parla del futuro professionale di Francesca Fialdini in Rai, dopo l'addio a La vita in diretta. Già da giorni si parla di uno show domenicale, nello spazio che fu di Cristina Parodi col programma La prima volta: voci confermate, confermatissime. E ora Il Secolo XIX r

Francesca Fialdini - il nuovo programma su Rai1 dopo La Vita in diretta : La conduttrice da metà settembre su Rai1 con "A ruota libera", una trasmissione che dà spazio all'amore e alle buone notizie

Gina Lollobrigida a la Vita in diretta sto scrivendo la mia biografia : Gina Lollobrigida al programma “La vita in diretta estate” racconta: “Vorrei fare un regalo a tutti voi, sto scrivendo la mia biografia”. In occasione del suo 92.mo compleanno l’inarrestabile bersagliera del cinema italiano ripercorre le tappe più significative della sua carriera, costellata di successi e corteggiatori illustri, come il produttore hollywoodiano Howard Hughes: “Quello si che mi ha fatto la corte rivela almeno per 12 ...

Dove lo vedremo e con chi! Tiberio Timperi dopo ‘La Vita in diretta : Si sa da settimane che il prossimo anno non vedremo Francesca Fialdini e Tiberio Timperi fare coppia a La vita in diretta. Nella nuova edizione al loro posto dovrebbero arrivare Lorella Cuccarini e Alberto Matano, come riportato dal sito TvBlog. dopo l’indiscrezione sulla mancata riconferma del duo Timperi e Fialdini, qualcuno ha puntato il dito contro il conduttore: non sarebbe stato convincente durante la stagione. Ovviamente il diretto ...

La Vita in Diretta Estate - Gianfranco Vissani contro i vegani : «Sono dei cogli0nazzi» – Video : La Vita in Diretta Estate Non parlate mai di veganismo con Gianfranco Vissani. Ieri lo chef umbro era ospite de La Vita in Diretta Estate per parlare naturalmente di cibo. Nel corso del dibattito, come accade spesso quando ci si occupa di cucina, il discorso ricade sulla ‘guerra fredda’ tra onnivori e vegani. Gli ospiti in studio, chiamati a esprimere la propria preferenza tra tofu e amatriciana, non hanno dubbi nel prediligere ...

Pierluigi Diaco - dichiarazione d’amore per il marito in diretta tv : “Mi ha cambiato la Vita” : Raggiunto a sorpresa da Mara Venier durante il programma di Rai Uno 'Io e Te', il conduttore si è lasciato intervistare...

Gianfranco Vissani - senza freni a La Vita in Diretta Estate : “I vegani? Sono dei cog***azzi” : Lo chef Gianfranco Vissani è stato ospite de La Vita in Diretta Estate su Rai 1: il tema era, neanche a dirlo, il cibo. E, ineVitabilmente, nel corso del dibattito si è finiti a parlare del confronto tra onnivori e vegani, argomento sul quale Vissani è particolarmente sensibile. Infatti ha perso la pazienza, lasciandosi andare a uno sfogo. “Dai per piacere, il tofu non lo voglio neanche sentir nominare”, ha esordito il cuoco. ...

La Vita in diretta - Tiberio Timperi si difende : “I dati dicono altro” : Tiberio Timperi risponde a chi critica gli ascolti de La vita in diretta Quello che è certo, ormai da qualche settimana, è che Tiberio Timperi non tornerà a La vita in diretta. Il conduttore e la sua compagna d’avventura Francesca Fialdini, infatti, sono stati sostituiti da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, chiamati a risollevare gli ascolti del contenitore pomeridiano di Rai1. E a proposito degli ascolti (oggettivamente bassi), il ...

Tiberio Timperi non ci sta : lo sfogo dopo la cacciata da La Vita in diretta : I palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva sono stati definiti e approvati. In televisione vedremo qualche volto “vecchio” e qualche volto nuovo e, in questo periodo di “transizione”, qualcuno si è voluto levare uno sfizio e ha detto ciò che pensava… Tra i programmi che più sono finiti nell’occhio del ciclone c’è La vita in diretta. Il motivo? Gli ascolti. E dei potenziali nuovi conduttori. Si è sentita l’esigenza di fare un bilancio ...

