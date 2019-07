Dani Alves | il calciatore più titolato al mondo cerca casa

Dani Alves all’Inter - dal Brasile sono sicuri : c’è l’offerta : Dani Alves, attualmente svincolato, potrebbe tornare in Serie A. In Brasile sono sicuri: l’Inter gli ha fatto un’offerta, il giocatore ci pensa.“powered by Goal”Dopo Diego Godin, l’Inter sogna un altro colpo grosso a parametro zero. Dal Brasile ne sono sicuri: i nerazzurri vorrebbero riportare in Italia Dani Alves.Secondo quanto riportato da ‘UOL’, l’ex terzino di Juventus, Barcellona e PSG, attualmente ...

Brasile-Argentina - Dani Alves sta dalla parte di… Messi : “l’arbitro? Era più nervoso di noi che giocavamo” : Il giocatore del Brasile ha puntato il dito contro l’arbitraggio, lamentandosi anche lui come Messi della direzione di gara Non solo Lionel Messi e l’Argentina, anche il Brasile si è lamentato dell’arbitraggio del signor Zambrano, scelto dalla CONMEBOL per dirigere la semifinale di Copa America tra la Seleccion e i verdeoro. AFP/LaPresse Dopo le parole di fuoco della Pulce, anche Dani Alves ha puntato il dito contro il ...

Paris Saint-Germain - Dani Alves lascia il club parigino : struggente addio social per il brasiliano [FOTO] : Il giocatore brasiliano ha annunciato il suo addio al Paris Saint-Germain con un lungo post pubblicato sul proprio account Instagram Il ciclo di Dani Alves in maglia PSG si è concluso, il difensore brasiliano infatti ha annunciato il suo addio al club parigino, postando su Instagram un lungo messaggio. LaPresse/Reuters Il contratto dell’ex Barcellona scadrà il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato, come si evince dalle parole di ...

Dani Alves annuncia l’addio al Psg : “è la fine di un ciclo” : L’ex calciatore della Juventus Dani Alves alla ricerca di una nuova avventura, l’esterno brasiliano del Psg è in scadenza di contratto con il club francese e adesso ha annunciato sui social network l’addio al club. “Tutto ha un inizio, una parte centrale e una fine ed è giunto il momento di mettere il punto finale qui”, scrive il 36enne sul suo account Instagram. “Ogi chiudo un altro ciclo nella mia ...

Diretta/ Perù Brasile - risultato 0-4 - streaming video DAZN : poker Dani Alves : Diretta Perù Brasile: streaming video DAZN, quote e risultato live del match della terza giornata della fase a gironi di Copa America.

Neymar - momento nero : niente fascia in Coppa America - andrà a Dani Alves : momento nero per l’asso brasiliano del Paris Saint Germain Neymar. L’ex Barcellona, infatti, non sarà il capitano della selezione verdeoro alla prossima Coppa America in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio. Nella prossima amichevole contro il Qatar del 5 giugno, ad indossare la fascia sarà l’ex Juve Dani Alves, che la terrà appunto al braccio per tutta la competizione. Decisione, questa, assunta dal Ct Tite ...

Dani Alves : 'Alla Juventus mi sono sentito tradito' : Nell'estate del 2016 la Juventus aveva ingaggiato Dani Alves. Il brasiliano però, dopo un solo anno ha lasciato Torino e spesso dopo il suo addio non ha lesinato graffiate ai bianconeri. L'ultima stilettata di Dani Alves è arrivata qualche giorno fa. Il giocatore del Psg ha parlato a "ESPN" e ha rivelato di essersi sentito tradito dal club bianconero. Dani Alves parla della sua esperienza alla Juve Dani Alves, nei giorni scorsi, ha parlato a ...

