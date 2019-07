Deutsche Bank | taglio di 18mila posti di lavoro e bad bank | ecco il maxi-piano di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) Arriva ildi ristrutturazione di, che prevede una perdita netta di 2,8 miliardi nel secondo trimestre dopo gli accantonamenti proprio per rimettere in sesto l’istituto. Al termine del consiglio di amministrazione, la banca ha annunciato una serie di misure a partire daldidi, cioè un quinto della sua forza, entro il 2022. Contestualmente verrà creata una badin cui saranno trasferiti asset per 74 miliardi di euro e verrà ridotto del 40% degli asset allocati in corporate e investmenting, oltre all’uscita dal global equity. Attraverso queste mosse, ilpunta a consentire adi concentrarsi e investire nelle sue attività principali per ritrovare redditività. I costi totali dell’operazione saranno di 7,4 miliardi. Per finanziare ildi ristrutturazione, l’istituto di credito non chiederà ...

borghi_claudio : Mi fa una certa impressione vedere DB chiudere le attività di global equity che ho visto praticamente nascere quand… - MediasetTgcom24 : Deutsche Bank, media: bad bank potrebbe salire a 80 mld #DeutscheBank - sole24ore : Il piano di ristrutturazione di Deutsche Bank - che punta sul taglio dei costi, del personale e delle attività negl… -