Roma | trovato nel Tevere il cadavere di una neonata

Roma - il corpo di un neonato ritrovato nel Tevere : sul posto Polizia e Vigili del Fuoco : Il corpo senza vita di un neonato è stato ritrovato sabato all'altezza del Ponte di Mezzocammino, alla periferia della Capitale

Roma - trovato bimbo morto sotto un ponte del Tevere : è un neonato : Il cadavere di un bambino è stato trovato nel Tevere, a Roma. Il piccolo corpicino è stato recuperato all'altezza del ponte di Mezzocamino, periferia Sud della Capitale, nei pressi...

Fonseca vicinissimo alla Roma. Trovato accordo con lo Shakthar Donetsk : Sarebbe ormai alla definizione dei dettagli l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Lo scrive Gianluca Di Marzio. Il nuovo allenatore potrebbe arrivare lunedì. Si è ormai vicinissimi alla conclusione della trattativa. Il club giallorosso ha Trovato l’accordo con lo Shakthar Donetsk per il pagamento della clausola prevista. Inizialmente per l’allenatore portoghese erano stati chiesti 5 milioni, ma si dovrebbe ...

Trovato corpo carbonizzato a Roma - è giallo : Un corpo completamente carbonizzato, irriconoscibile, Trovato accanto a dei rifiuti in fiamme. Macabra scoperta nella tarda serata di lunedì in via di Trigoria a Roma, poco distante dai campi sportivi. I vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere un incendio di rifiuti divampato intorno alle 23 lungo la strada, all'altezza del civico 251, quando hanno visto il cadavere accanto alla carcassa di un furgone. Sul posto i poliziotti del ...

Roma - trovato cadavere carbonizzato in un cassonetto a Trigoria : Una macabra scoperta in via di Trigoria, a Roma: i vigili del fuoco, intervenuti in zona dopo una chiamata avvenuta ieri sera poco dopo la mezzanotte per spegnere un rogo doloso, hanno scoperto fra...

Un cadavere carbonizzato è stato trovato vicino ai campi della Roma a Trigoria : Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato lunedì sera poco dopo le 23 in via di Trigoria, poco dopo i campi sportivi, alla periferia della Capitale. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato accanto ad alcuni sacchi di immondizia che erano stati dati alle fiamme. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti della Squadra Mobile che indagano sul ritrovamento. Sempre nella notte, a Roma, alle 2 i vigili del fuoco sono ...

Paolo Tenna - l’ad della Torino Film Commission trovato morto a Roma : è precipitato dal 4 piano di un hotel - “era visibilmente ubriaco” : Sono ancora da chiarire le cause della morte di Paolo Stefano Tenna avvenuta la notte scorsa a Roma. Il corpo del 47enne amministratore delegato della Film Investimenti Piemonte, consigliere d’amministrazione della Film Commission Torino Piemonte e di Cinecittà Holding è stato ritrovato alle 6.30 di oggi in piazza San Bernardo a pochi passi da piazza Repubblica, sotto la finestra della stanza dell’hotel Mascagni dove alloggiava. Tenna si trovava ...

PAOLO TENNA TROVATO MORTO A Roma/ Giallo su caduta dalla finestra dell'ad del cinema : PAOLO TENNA, amministratore delegato della Film Commission Torino Piemonte, TROVATO MORTO sotto la sua stanza d'albergo a ROMA: suicidio o incidente?

Paolo Tenna - trovato morto a Roma il manager del cinema piemontese : È giallo sulla morte di Paolo Tenna, manager del cinema torinese e inventore del product placement. L'uomo è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dalla finestra di un hotel nel centro di Roma. Era considerato un manager geniale dagli addetti ai lavori. Pioniere del product placement sul grande schermo, aveva riportato Torino al centro di numerosi progetti cinematografici.-- Ora è giallo sulla morte di Paolo Tenna, 47 anni, ...

Giallo a Roma : trovato senza vita in strada Saor - il trapper di Centocelle : Il giovane trovato morto ieri, domenica 19 maggio, a Torpignattara (Roma) è Cristhian Ballena, in arte Saor, trapper peruviano di 29 anni. Ad accorgersi del corpo, riverso in strada, una residente che ha subito avvertito le forze dell'ordine. I risultati dell'esame autoptico aiuteranno a comprendere le cause del decesso. Sui social, intanto, i fan del cantante stanno lasciando messaggi di cordoglio. La macabra scoperta La scorsa notte, intorno ...