Migranti | Salvini | ‘in corso attacco contro governo italiano e ministro’

Migranti : Salvini - ‘da giudice Agrigento pericoloso precedente’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ un pessimo precedente quello, ahimè, legittimato dall’ordinanza di quel giudice di Agrigento: aver liberato il capitano di una nave privata olandese, di una Ong tedesca, che non solo ha ignorato i divieti, non solo ha ignorato gli stop dei militari ma addirittura ha rischiato di uccidere cinque militari a bordo di una nave militare italiana”. Così il ministro dell’Interno, ...

Migranti : Salvini - ‘non operazioni soccorsi ma invasione finanziata da Soros’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Non sono operazioni di soccorso, queste sono operazioni pianificate di invasione del Continente europeo sponsorizzate da miliardari non da filantropi, da speculatori miliardari alla Soros, che vogliono cancellare popoli, radici, culture e tradizioni e vogliono nuovi schiavi”. Lo afferma il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.“Noi -aggiunge- ci stiamo ...

Migranti : Salvini - ‘lasciato solo - chiedo intervento ministro Difesa ed Economia’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Ogni tanto lo confesso, mi sento politicamente un po’ solo. Infatti chiederò al ministro della Difesa e al ministro dell’Economia che comandano la Marina militare e la Guardia di Finanza di aiutarci in questa battaglia di civilità, di legalità, per salvare vite”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. “Io non mollo -ribadisce ...

Migranti : Salvini - ‘chiedo a vertici militari di difendere confini’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Ragioneremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni anche sulla presenza delle navi militari italiane nel Mediterraneo. Abbiamo una Marina militare con marinai di assoluto livello; abbiamo una polizia militare delegata alla Guardia di Finanza con finanzieri di assoluto livello. Ovviamente non domando ai marinai e ai finanzieri, ma domando ai vertici della Marina militare, delle Forze armate italiane, ...

Migranti : Magi - ‘Salvini non può vietare sbarco’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Le autorità italiane consentano subito sbarco a naufraghi salvati dalla Alex di Mediterranea. Salvini non ha alcun potere di vietare lo sbarco in caso di imbarcazioni che hanno effettuato un salvataggio in mare”. Lo afferma Riccardo Magi, deputato Radicale di +Europa. “Il caso Sea Watch -aggiunge- ha dimostrato inoltre l’illegittimità dei divieti di ingresso nelle acque territoriali ...

Migranti : L.Orlando - 'da Salvini e governo sequestro persona' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Da Salvini e dal governo ancora una violazione del diritto internazionale e della Costituzione col tentativo vano di bloccare il salvataggio di vite umane e di sabotare l'azione umanitaria. Oggi con l'aggravante di quello che ha tutti i connotati di un sequestro di per

Migranti : De Petris - ‘Salvini rispetti Costituzione e leggi internazionali’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – ‘Questo strazio ai danni di chi ha già sofferto troppo e questa continua, spudorata violazione delle regole internazionali e costituzionali da parte del ministro Salvini devono finire”. Lo afferma Loredana De Petris, esponente di Leu e capogruppo del Misto al Senato.“Ora -aggiunge- siamo addirittura al sequestro di persona, con i profughi dell’Alex che non possono scendere a terra ...

Botta e risposta tra Salvini e la Germania sui porti aperti ai Migranti : Duro Botta e risposta tra Matteo Salvini e il ministro dell'Interno tedesco sulla questione della chiusura dei porti alle navi delle Ong che portano i migranti. "Mi appello a lei perché ripensiate il vostro atteggiamento di non voler aprire i porti italiani" scrive il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer in una lettera all'omologo italiano Matteo Salvini. In questo momento ci sono due imbarcazioni di ong con a ...

Migranti - nave Alex a Lampedusa. Salvini : no allo sbarco. DIRETTA : Migranti, nave Alex a Lampedusa. Salvini: no allo sbarco. DIRETTA L'imbarcazione della Ong Mediterranea è arrivata in banchina scortata da Gdf e Guardia costiera. Anche la nave Alan Kurdi, della Ong tedesca Sea Eye, si dirige verso l'Italia, nonostante il divieto di ingresso. Il Viminale non autorizza lo ...