Lotta all’evasione | la fattura elettronica spinge il gettito extra | 4 miliardi nel 2019

Il sogno di Luigi Di Maio : Un Paese a misura di onesti. Dalla Lotta all’evasione recuperiamo un mare di soldi : Luigi Di Maio è intervenuto questa mattina a Radio KissKiss, dove gli è stato chiesto di stilare due classifiche: quali sono le tre cose di cui il leader pentastellato è più fiero realizzate in questo primo anno di governo e quali sono invece le tre che butterebbe via? Il ministro dello Sviluppo economico ha poi parlato di giovani, di corruzione, di misure per il ceto medio e di come Matteo Salvini stia avanzando nel Sud Italia. "sogno ...