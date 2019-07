Gli abiti di Claudia Cardinale all' asta da Sotheby' s online

Indossare Gli abiti senza averli stirati : la nuova campagna in difesa dell’ambiente : Sapete che usare il ferro da stiro è un’attività ad alto impatto ambientale? Ridurre il più possibile la stiratura dei nostri capi può contribuire a combattere il riscaldamento globale e a salvare il nostro pianeta. Stirare i vestiti significa consumare energia elettrica, contribuendo ad inquinare l’ambiente e non usare il ferro da stiro potrebbe essere una buona soluzione per tutelarlo. La proposta – un po’ provocatoria ...

Moda Movie : si conclude in eleganza la 23esima edizione del festival con i meraviGliosi abiti di Lorenzo Riva : Si è conclusa con grande eleganza la 23esima edizione di Moda Movie, evento dedicato alla Moda, che anche quest’anno ha confermato le aspettative di tanti appassionati. Guest star della serata, al teatro Rendano di Cosenza i meravigliosi abiti della collezione L’Or di Lorenzo Riva, che hanno impreziosito la premiazione dei vincitori del concorso per fashion designer, che da anni fa di Cosenza, per qualche giorno, la capitale della Moda ...

Nascondeva la droga neGli abiti del neonato : arrestato un marocchino : Giorgia Baroncini Un 39enne marocchino utilizzava il figlio neonato per solgere la sua attività di pusher. È stato denunciato dalla compagna: per lui sono scattate le manette Ultilizzava il figlio neonato per solgere la sua attività illecità. Nabil Kouirhi, marocchino di 39 anni, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e dovrà scontare in carcere la pena di 2 anni e 7 mesi. Come spiega il Gazzettino, l'uomo è stato ...

Invito a nozze : 6 abiti reali con i quali non sbaGliare : Quello della principessa Beatrice di YorkSelf-PortraitQuello di Amelia WindsorGül HürgelQuello di Pippa MiddletonKate SpadeAlizee Thevenet, compagna di James MiddletonH&MQuella di Jemima GoldsmithBella FreudQuello di Lady Frederick WindsorCatherine WalkerLa lunga (interminabile, vorremmo dire) stagione dei matrimoni primaverili – all’insegna del motto evergreen «sposa, bagnata sposa fortunata» – è nel suo vivo. E, a ogni ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta - tutti i dettaGli del matrimonio vip : abiti - fedi e location segreta : L?estate sarà inaugurata da un grande evento che vedrà protagonista una giovane coppia molto chiacchierata dello show business, il matrimonio tra la conduttrice Lorella Boccia ed...

Illiberali e fascisti indossano abiti nuovi - ma restano deGli estremisti : Bisognerebbe sempre considerare le caratteristiche principali dell’epoca storica in cui si vive. Per questo motivo era effettivamente preoccupante la decisione di concedere alcuni spazi nel Salone del Libro di Torino ad Altroforte, la nuova casa editrice vicina al movimento neofascista Casapound. Sembra che (quasi) tutto sia accettabile oggi: la storia non esiste, cancellata come in un palinsesto televisivo che non conosce il significato ...

DaGli abiti su misura alle auto : Jaguar Classic realizza una XK120 per il modello britannico David Gandy [GALLERY] : Gli esperti di Jaguar Classic hanno svolto un lavoro durato ben 2.700 ore che ha consentito al modello britannico, David Gandy, di ricevere una stupenda Jaguar XK120 restaurata e personalizzata come un abito Jaguar Classic è la divisione della casa inglese che si occupa di preservare e ripristinare il patrimonio automobilistico Jaguar affinché le future generazioni possano apprezzare e godere le auto storiche del marchio, conferendo al ...

Met Gala 2019 : Gli abiti delle star sul red carpet più atteso : I look più belli e stravaganti indossati dalle star sul red carpet più atteso dell'anno: quello del Met Gala 2019! È l'evento mondano più importante del mondo fashion, quello atteso da tutti aspettando l'outfit più originale, il look più stravagante... è il Met Gala 2019 ! Se l'anno scorso il tema da indagare era il rapporto tra moda e religione , ...

Gli abiti vecchi sono l’affare del futuro per la moda : Le nuove generazioni si stanno progressivamente allontanando dall’idea di proprietà degli oggetti. Sempre più spesso acquistano, utilizzano, rivendono. Vuoi per comprare altri prodotti, magari ancora più alla moda e aggiornati. Vuoi per scambiare, vuoi per fare spazio alle novità o avere un ritorno economico. È una delle tendenze che animano l’economia circolare e che sta contribuendo a farne un modello di crescente ...