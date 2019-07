Juventus Primavera | ufficializzato il nuovo Responsabile

juvedipendenza

(Di lunedì 1 luglio 2019): di seguito il comunicato ufficiale relativo alla nomina delLa Under 19 bianconera ha un: si chiama Giovanni Manna, nato nel 1988. Laureatosi nel 2012, ha ottenuto nel 2017 il Diploma FIGC di Direttore Sportivo, e ha al suo attivo esperiente nel mondo del calcio a partire dal 2009, prima come Talent Manager nel … More

JuveGiovanili : Ufficiale: Giocanni Manna è il nuovo responsabile della Juventus Primavera (U19) - vewondo : RT @JuveGiovanili: Ufficiale: Giocanni Manna è il nuovo responsabile della Juventus Primavera (U19) - CarlosHidalgoS : @Marcolpgc Pogba, Eriksen, VdB, e la primavera della Juventus ?? ?? -