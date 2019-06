Il set de L’Amica Geniale 2 si sposta a Gaeta | Elena e Lila avvistate al mare foto

optimaitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019) Continuano a ritmo serrato le riprese de L'Amica2 per permettere la messa in onda entro la fine di quest'anno o, al massimo, nei primi mesi del 2019, in inverno. Storia del nuovo Cognome sarà il romanzo da cui sarà tratta la seconda stagione della serie che ripartirà proprio dal doloroso matrimonio die dalla delusione che albergherà nella protagonista dopo tutto quello che è successo.Al suo fianco ci sarà ancorae sarà proprio con l'amica di sempre che la nuova signora Carracci andrà in vacanza per "prendere un po' di colorito e un po' di forza" magari proprio per dare un erede al marito. Nei giorni scorsi, Margherita Mazzucco e Gaia Girace sono statea Ischia e adesso si sonote a, in provincia di Latina, nella bellissima spiaggia de Le Scissure che rimarrà chiusa fino al prossimo 3 luglio per permettere le riprese.Il set è ...

