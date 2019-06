Marco Ponti | Toninelli come il Pd | la mia analisi sulla Tav mai applicata

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) “Le nostrecosti-benefici sono state usate per fini politici, ma appare evidente che non saranno mai applicate”. A denunciarlo è, il docente del Politecnico di Milano che ha redatto l’Tav Torino-Lione commissionata dal governo.In un’intervista al Corriere della sera,ha criticato il ministro dei Trasporti, Danilo, che a suo dire “si è rivelato identico al suo predecessore Graziano Delrio”.“A mediceva che bisognava analizzare da capo tutto, a cominciare dalla Tav”, ha spiegtao, “poi, appena ci sono stati un minimo di resistenza da parte dei poteri costituiti e un problema di consenso, chi l’ha più visto e sentito”. “Renzi,Delrio,la famosa lavagna di Berlusconi piena di grandi opere inutili”, ha ...

