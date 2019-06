Koulibaly-Manchester City | il club inglese chiarisce | “Non abbiamo presentato offerte per

«Non è un calciatore che rientra nei nostri piani» : la nota del Manchester City su Koulibaly : Koulibaly resta a Napoli felice di farlo come ha dichiarato. Il Corriere dello Sport riporta, come anticipato dal Manchester Evening, la dichiarazione che il Manchester City hanno provveduto a diffondere per spegnere le voci del mercato: «Non abbiamo presentato alcuna offerta e non è un calciatore che rientra nei nostri piani» Dopo la partita vinta dal Senegal contro la Tanzania per la Coppa d’Africa, il difensore azzurro ha parlato a ...

Per il Manchester Evening nessun interesse del City per Koulibaly : Secondo il Manchester Evening News, il Manchester City non ha mai avuto alcun interesse di mercato per Kalidou Koulibaly. Nonostante il club sia stato accostato fortemente al difensore del Napoli. L’obiettivo principale del club per il reparto difensivo, scrive il giornale, resta Harry Maguire, il cui costo si aggira intorno agli 80 milioni di sterline. Koulibaly è più costoso di Maguire e per il City “all’età di 28 anni il ...

Tuttosport : Il Manchester City su Koulibaly. Obiettivo condiviso con la Juve : Tuttosport lancia l’allarme per Kalidou Koulibaly. Sono tanti i club che desiderano accaparrarselo. Il Manchester City è in prima fila. Ma l’Obiettivo è condiviso dalla Juventus. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo ha dichiarato incedibile a meno di un’offerta da 120 milioni di euro. Soldi che potrebbe offrire proprio la squadra allenata da Pep Guardiola, che sta valutando l’ipotesi di una trattativa, scrive ...

Offerta Manchester City per Koulibaly - arriva la risposta del Napoli : Offerta Manchester City per Koulibaly, arriva la risposta del Napoli Offerta Manchester City per Koulibaly, arriva la risposta del Napoli. Oggi è il suo compleanno e Kalidou non è a Napoli perché impegnato con il suo Senegal. Gli auguri del club azzurro non si sono fatti attendere e sono arrivati via social, dove il difensore azzurro ha subito ringraziato e ritwittato il post. Il gigante senegalese in queste ore viene letteralmente ...

Calciomercato Napoli – L’interesse per Manolas maschera la cessione di Koulibaly? Il Manchester City pronto ad un’offerta folle : L’arrivo di Manolas potrebbe mascherare la cessione Koulibaly: il Manchester City pronto ad un’offerta impossibile da rifiutare, in grado di finanziare un mercato importante per il Napoli Negli ultimi giorni, il Napoli è apparso molto attivo sul mercato. Diversi giocatori sono stati accostati al club partenopeo, nomi di alto profilo e dai costi importanti: da Hirving Lozano a James Rodriguez, passando per Manolas. Acquisti ...

Calciomercato Napoli – Il Manchester United piomba su Koulibaly : pronta un’offerta impossibile da rifiutare : Il Manchester United pronto a fare un’offerta per Kalidou Koulibaly: i ‘Red Devils’ mettono sul piatto 95 milioni, il Napoli valuta il giocatore 150 Le squadre inglesi sono piene di giocatori di talento, ma spesso peccano in fase difensiva. Tanti giovani, giocatori più o meno affidabili e qualche profilo sopravvalutato, rischiano di spezzare i sogni di un top club che si ritrova a fine anno ad aver mancato gli obiettivi ...