Gennaro Lillio | ‘Cristian Imparato? In casa un ignoto poi ha sparlato di me in tutti i

Gennaro Lillio : Francesca De André è dolcissima - il nostro rapporto va benissimo : Gennaro Lillio è tornato a parlare del rapporto con Francesca De André. Secondo quanto dichiara l'ex gieffino, tra loro le cose andrebbero benissimo. La nipote di Faber si sarebbe dimostrata una donna molto dolce e, contro tutte le aspettative, sarebbe lei a dover calmare Gennaro nella vita di tutti i giorni. Gennaro Lillio, interpellato dai fan, ha assicurato che il rapporto con Francesca De André va benissimo. Stanno trascorrendo molto ...

Gianmarco Onestini : "Gennaro Lillio? Mi ha deluso" : Nelle scorse ore, Gianmarco Onestini, a quasi un mese dalla fine del 'Grande Fratello 16', ha risposto alle domande dei fan per chiarire, una volta per tutte, il tipo di rapporto instaurato, fuori dalla casa, con i suoi ex compagni di viaggio: Con Erica abbiamo un bel rapporto, è un’amicizia. Questo rapporto è nato nella casa e ci porta a ridere, scherzare e a dire un sacco di boiate insieme L'ex gieffino è deluso da Gennaro Lillio, legato ...

Gianmarco Onestini : Io ed Erica Piamonte siamo amici - Gennaro Lillio mi ha deluso : Gianmarco Onestini è intervenuto su Instagram per dissipare ogni dubbio su alcune indiscrezioni circolate sul suo conto. L'ex concorrente del 'Grande Fratello 2019' ha parlato dell'attuale rapporto con Erica Piamonte e Ivana Icardi. Inoltre, ha detto la sua su Francesca De André e Gennaro Lillio. Onestini ha ammesso che ad averlo deluso di più è stato il silenzio di Gennaro Lillio, che reputava un amico:"Francesca De André? Penso che abbia ...

Gennaro Lillio su Francesca De André : “Mi ha ferito - ma le voglio bene” : Francesca De André perdonata da Gennaro Lillio: “Si è pentita e mi ha chiesto scusa” È un fiume in piena Gennaro Lillio, uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello 16. Il ragazzo ha rilasciato un’intervista a Vero Tv dove ha parlato dell’esperienza nella casa e tutto ciò che è successo negli ultimi tre mesi. Il modello napoletano ha anche parlato di Francesca De André con la quale ha instaurato un ottimo rapporto e ...

Gennaro Lillio si difende dalle accuse di tradimento ai danni di Francesca De Andrè : La segnalazione di un presunto tradimento da parte di Gennaro ai danni della fidanzata De Andrè ha alzato un polverone, il ragazzo si difende Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, nel periodo passato nella casa più spiata dagli italiani, si sono conosciuti e innamorati perdutamente. E subito dopo questa esperienza televisiva i due hanno annunciato … Continue reading Gennaro Lillio si difende dalle accuse di tradimento ai danni di Francesca ...

Francesca De Andre e Gennaro Lillio snobbati - non risulterebbero essere simpatici per molti dirigenti Mediaset : Si torna a parlare di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, questa volta la loro presenza non sarebbe gradita da Maria De Filippi nche se è la cocca di Barbara d’Urso, in realtà sembra che Francesca De André non piaccia molto né ai vertici Mediaset, né ai colleghi della d’Urso, che non approvano l’eccessiva volgarità della ragazza. E a … Continue reading Francesca De Andre e Gennaro Lillio snobbati, non risulterebbero essere simpatici per ...

Gennaro Lillio si difende dalle accuse di tradimento ai danni di Francesca De Andrè : La segnalazione di un presunto tradimento da parte di Gennaro ai danni della fidanzata De Andrè ha alzato un polverone, il ragazzo si difende Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, nel periodo passato nella casa più spiata dagli italiani, si sono conosciuti e innamorati perdutamente. E subito dopo questa esperienza televisiva i due hanno annunciato … Continue reading Gennaro Lillio si difende dalle accuse di tradimento ai danni di Francesca ...

Francesca De Andrè tradita da Gennaro Lillio? La segnalazione : Gennaro Lillio e Francesca De Andrè: arriva una segnalazione su di lui Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, nel periodo passato nella casa più spiata dagli italiani, si sono conosciuti e innamorati perdutamente. E subito dopo questa esperienza televisiva i due hanno annunciato ufficialmente di essersi messi insieme. Tuttavia qualche ora fa un utente sui social ha fatto una clamorosa segnalazione su Gennaro Lillio che ha ovviamente creato un ...

Gennaro Lillio fa una dichiarazione importante su Francesca De Andrè : Grande Fratello: Gennaro Lillio smentisce le voci su Francesca De Andrè In questi giorni Gennaro Lillio e Francesca De Andrè sono divisi, ma solo fisicamente. La coppia del GF 16 infatti continua ad andare d’accordo, scambiandosi messaggi d’amore sui social. Francesca De Andrè si trova in vacanza a Miami con le amiche, mentre Gennaro Lillio è rimasto in Italia per lavoro. In queste ore però il modello partenopeo ha voluto fare una ...

Gennaro Lillio vola alto dopo il Gf 2019 : l’annuncio a sorpresa : Grande Fratello Gennaro Lillio, critiche e complimenti dopo la fine del reality show La fine del Grande Fratello ha portato a Gennaro Lillio tanta fortuna e molte soddisfazioni: fatta eccezione per il fidanzamento con Francesca De André, che non è andato giù a molti e che per alcuni gli ha persino pregiudicato la vittoria, il […] L'articolo Gennaro Lillio vola alto dopo il Gf 2019: l’annuncio a sorpresa proviene da Gossip e Tv.

Gennaro Lillio pazzo di Francesca De Andrè/ "Io? Più disinvolto di lei…" ecco perché : Gennaro Lillio pazzo di Francesca De Andrè: 'dopo il Grande Fratello è un'altra persona, addirittura più bella', svela il napoletano.

Nella Casa lo abbiamo fatto almeno 6 volte! La confessione di Gennaro Lillio : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, la confessione hot: «Al Grande Fratello abbiamo fatto se*** almeno sei volte…». Nel corso di un’intervista su Radio Italia Anni 60, per il programma Turchesando, il modello di Dolce e Gabbana ha parlato della sua esperienza Nella Casa, rivelando dettagli intimi finora rimasti nascosti.-- Gennaro racconta che appena terminato il reality ha trascorso una notte di passione con Francesca, ma non sarebbe stata ...

Gennaro Lillio pazzo di Francesca De André/ 'Ora è un'altra persona - anche più bella' : Gennaro Lillio pazzo di Francesca De Andrè: 'dopo il Grande Fratello è un'altra persona, addirittura più bella', svela il napoletano.

Gennaro Lillio su Francesca De Andrè : “Comportamento inaccettabile” : Francesca De Andrè: Gennaro Lillio si ricrede sulla ragazza Francesca De Andrè, nel periodo in cui ha vissuto nella Casa, inutile negarlo, ha avuto atteggiamenti fuori dalle righe. Atteggiamenti che l’hanno fatta finire nella bufera. E a tal proposito oggi ha voluto dire la sua anche Gennaro Lillio, spiegando alcune cose interessanti. Cosa ha detto? L’ex concorrente del GF, in un’intervista rilasciata al magazine Vero, ha ...