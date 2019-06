Pronostico Spagna-Francia | Semifinale Europeo Under 21 | 27-6-2019

Spagna-Stati Uniti mondiali femminili : Pronostico e dove vederla : Spagna-Stati Uniti mondiali femminili: pronostico e dove vederla Si disputerà quest’oggi Lunedì 24 Giugno 2019 alle ore 18 la sfida tra Spagna e Stati Uniti, che vale per gli ottavi di finale dei mondiali di calcio femminile 2019. Chi vince affronterà la Francia, che ha eliminato ieri il Brasile ai tempi supplementari. Spagna-Stati Uniti: Le campionesse del mondo in carica incontrano l’argento olimpico a Rio 2016 Ottavi di finale ...

Pronostico Spagna U21 Vs Polonia U21 - Europei Under 21 - 22-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Spagna U21 – Polonia U21, Europei Under 21, Girone A, 3^ Giornata, Sabato 22 Giugno 2019 ore 21.00Spagna U21 / Polonia U21 / Europei Under 21 / Analisi – Al Dall’Ara di Bologna, la Spagna si gioca il tutto per tutto per ottenere una qualificazione che manderebbe l’Italia, organizzatore degli Europei 2019, a casa. Gli iberici se la vedranno con la Polonia, che ha già ottenuto uno straordinario ...

Pronostico Spagna U21 Vs Belgio U21 - Europei Under 21 - 19-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Spagna U21 – Belgio U21, Europei Under 21, Girone A, 2^ Giornata, Mercoledì 19 Giugno 2019 ore 18.30Spagna U21 / Belgio U21 / Europei Under 21 / Analisi – Dopo i passi falsi ottenuti alla prima giornata di Euro 2019, la Spagna e il Belgio sono chiamati al riscatto, con entrambe le formazioni che si sfideranno al Mapei di Reggio Emilia. Gli iberici, finalisti dell’ultima edizione, rischiano di dire già ...

Pronostico Italia-Spagna - Europeo Under 21 16-6-2019 : Pronostico Italia-Spagna, Europeo Under 21, Domenica 16 giugno 2019Pronostico//Under 21// – Eccolo finalmente, l’esordio ufficiale della nostra nazionale Under 21. Perchè, come ogni squadra organizzatrice, la selezione azzurra non è dovuta passare per le qualificazioni accontentandosi di gare amichevoli (in cui non sempre ha brillato). Altro discorso per la Spagna, che ha stradominato il proprio girone di qualificazione vincendo 9 gare su 10 ...

Mondiali femminili : Pronostico Germania Spagna : Il pronostico e l’analisi del big match Germania Spagna. In palio la conquista del primo posto nel Gruppo B del Mondiale femminile di calcio “Francia 2019”.Cerchiamo di fornire un pronostico di Germania Spagna.Germania Spagna, il primo big match della giornata di oggi è previsto per le ore 18:00 e andrà in scena al teatro di Valenciennes, lo stadio du Hainaut.In palio c’è il primo posto del girone e la possibilità di ...

Pronostico Spagna vs Svezia - Qualificazioni Euro 2020 e Info : Qualificazioni Euro 2020, gruppo F, analisi e Pronostico di Spagna-Svezia, lunedì 10 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Il ”Santiago Bernabeu” di Madrid ospita il big match del gruppo F delle Qualificazioni a Euro 2020. La Spagna, capolista del gruppo, ospita la Svezia, forse l’unica vera pretendente per l’accesso diretto alla fase finale della massima competizione continentale. L’ultimo ...