LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | domenica 23 giugno | Maria Centracchio in semifinale

CE LA FA E VOLA IN! Il terzo shido all'indirizzo dell'Ozdoba-Blach costa alla polacca il match, che premia l'atleta tricolore. 13.03 Si va al golden score. 13.01 L'arbitro commina un shido all'azzurra, mentre ne infligge due alla polacca. 12.59 E' iniziato il duello frae la rivale polacca Ozdoba-Blach. 12.55 Sarà il bulgaro Ivanov il rivale del nostro Antonio Esposito nel match valido per le semifinali della categoria 81 kg uomini. 12.52 La categoria – 73 kg uomini intanto ha già concluso il suo tabellone verso le semifinali e il torneo di ripescaggio per il bronzo. Non ci sono più italiani in gara nello ...

