Atletica | European Games 2019 | Hassane Fofana vince l’oro! Italia terza nel

(Di domenica 23 giugno 2019) Oggi sono incominciati glianche per l’leggera, la competizione multisportiva tiene a battesimo l’innovativo format Dynamic New Athletics: una competizione a squadre in cui gli atleti si sfidano soltanto in alcune specialità, i risultati finali di ogni disciplina determinano l’ordine di partenza e i relativi distacchi per The Hunt, la staffetta mista conclusiva (800-600-400-200 metri) che decreta la classifica finale. L‘si è dovuta accontentare del terzo posto nel proprio girone di qualificazione: Riccardo Tamassia, Irene Baldessari, Giuseppe Leonardi e Giulia Riva sono partiti con 8 secondi di ritardo rispetto alla Russia, hanno timbrato il miglior crono (4:29.07) ma si sono dovuti accontentare del terzo posto alle spalle della Russia (qualificata di diritto alle semifinali) e della Francia. La nostra Nazionale tornerà in ...

