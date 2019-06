Anticipazioni Tempesta d’amore | prossime puntate | nuove bugie

lanostratv

(Di domenica 23 giugno 2019)d’amore, trame dal 23 al 29 giugno: Jessica partorisce in segreto Ledid’amore svelano che nelleJessica dovrà sostenere l’esame alla scuola professionale e, in preda all’ansia, non riuscirà a dormire. Tramite un rimedio di Alfons la ragazza riuscirà a riposarsi ma arriverà tardi all’esame e, sopraffatta dall’agitazione, fallirà. Sola, incinta e senza un compagno, Jessica entrerà in travaglio nel bosco, fortunatamente Annabelle correrà in suo aiuto. La figlia di Christoph nelledella prossima settimana did’amore, convincerà l’amica a dare la figlia in adozione, ma in realtà abbandonerà la neonata nel bosco. Saranno Natascha e Michael a trovarla. Adotteranno la piccola? Nel frattempo ad’amore, Paul riceverà un’importante offerta di lavoro a Colonia ...

