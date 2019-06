Motori – Nissan porta l’Intelligent Mobility al Salone del Parco Valentino GALLERY

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019)partecipa aldell’Auto di Torinondo in esposizione le sue vetture full-electric e tutta la sua filosofia dell’Intelligentpartecipa aldelper raccontare le ultime evoluzioni tecnologiche nell’ambito della mobilità elettrica. Tra queste la tecnologia Vehicle to Grid (V2G), attraverso la quale l’auto diventa capace non solo di assorbire energia dalla rete in fase di ricarica ma anche di restituirla, aiutando concretamente a bilanciare la rete elettrica nazionale, ad ottimizzare il consumo di energia prodotta attraverso fonti rinnovabili discontinue (solare ed eolico) e offrendo un beneficio economico ai proprietari di auto elettriche. A tal propositoper prima ha siglato lo scorso maggio una partnership con RSE ed Enel X per la sperimentazione e lo sviluppo in Italia della tecnologia V2G tramite l’impiego di due ...

mariovalvo : Nissan, al Parco Valentino va in scena la sportività a zero emissioni - - mariovalvo : Guida autonoma: tutti i dettagli sull’accordo fra Renault-Nissan e Waymo - - Caiuzx : RT @rep_motori: Renault, Nissan e Waymo insieme per la mobilità autonoma -